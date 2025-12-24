Pregătirea execuției Ceaușeștilor. Momentele cheie ale zilei de 24 decembrie 1989

Astăzi. la 36 de ani de la momentul 1989, lucrurile se văd altfel, chiar dacă dosarul Revoluției s-a reîntors de la Parchet. Numărul actorilor principali s-a diminuat drastic prin dispariția fizică, astfel că doar Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman, Iosif Rus mai trăiesc azi. Ion Iliescu a decedat pe 5 august 2025.

În după amiaza de 24 decembrie 1989, Generalul-colonel Victor Stănculescu primește de la CFSN ordinul prin care află că trebuia să fie organizat Tribunalul Militar de la Târgoviște care să îi judece pe Ceaușești. De dimineață, completul de judecată, compus din judecător, procuror, avocati, reprezentanți CFSN, cameraman MAPN, pornea din București cu elicoptere de luptă. Se produce o aterizare la Boteni. De acolo, trebuiau luați trei militari care să formeze un pluton de execuție. De fapt, ei au fost un „comando” pentru că nu au fost organizați ca un pluton de execuție.

Membrii „comando”-ului care l-au executat peCeaușescu și pe soția sa, Elena, în 25 decembrie 1989 erau cantonați la Boteni. Ei își amintesc că Generalul -colonel Victor Stănculescu a apărut la unitatea lor și a trecut formația în revistă, cerând trei voluntari pentru o misiune de grad 0. Un căpitan, un sergent-major și un plutonier au făcut un pas înainte, Căpitanul Ionel Boeru, plutonierul Dorel Cîrlan și sergentul-major Octavian Gheorghiu vor compune faimosul „comando” de la Târgoviște. Cele trei elicoptere au plecat spre Târgoviște. Conform consemnului, cel în care se afla Stănculescu avea o eșarfă galbenă, atârnând.

Cei de la unitatea militară unde se afla Ceaușescu aveau consemnul să tragă în elicoptere sau avioane neidentificate dar eșarfa le-a permis aterizarea. În elicoptere erau completul de judecată, militarii din commando, un cameraman (colonel de Armată) și Stănculescu. La coborârea din elicopter, Stănculescu le-a arătat celor trei locul de lângă corpul de gardă unde era un zid. Atunci se pare că ei au aflat că urmau să îi execute pe soții Ceaușescu.

Victor Stănculescu știa că va pleca cu Ceaușeștii în foi de cort de la Târgoviște. Și așa, de la București, când încă Nicolae abia era la vizita medicală, se dădeau telefoane să se termine mai repede. Așa se face că președintele completului, magistratul militar Gică Popa a avut un discurs care azi pare grotesc, iar avocații Ceaușeștilor au fost mai răi decât procurorul, în acel caz, Dan Voinea Stănculescu a rămas mirat că în TAB ul din fața lui erau Ceaușeștii înainte de proces. Lui Ceaușescu i se adusese insulina, își făcuse două fiole, pentru a putea să reziste, altfel, diabetul zaharat și-ar fi făcut treaba înaintea „comandoului”.

Generalul Victor Stănculescu a cerut ca să fie izolat CI-stul unității (ofițerul de contrainformații), iar un ofițer să păzească ușa unde era procesul. Avea ordin să tragă dacă locul era atacat și să ucidă tot ce mișca. Ulterior, a aflat că un tanc avea mitralierele și țeava tunului spre locul procesului, Adică, avea ordin să tragă în clădire ca să nu existe supraviețuitori. Sentința a fost pronunțată destul de repede.

Execuția s-a produs într-o stare de tensiune începând cu ora 14.40 a zilei de 25 decembrie 1989. Înainte de a-i duce la zid, pe o fereastră deschisă, un militar ar fi scos capul, dar Cîrlan a strigat, „Bă.. bagă capu la cutie!”. S-a închis geamul și în următoarea secundă s-a dezlănțuit tirul. Nu s-a comandat foc, cei trei militari au tras rafale pe modul automat din poziția în picioare cu arma la șold. S-a tras cu o sete de răzbunare și fără regret. Ceaușeasca a spus „vă va lua dracu pe toți”. Asupra Elenei Ceaușescu a fost golit cel puțin un sector de AKM asupra capului încât nu mai avea aproape deloc creier. De pe un TAB, a tras într-o criză de emoție și un militar, poreclit Mașinuță. S-a tras cu muniție de mitralieră de TAB.

Examenul medical al celor 2 persoane executate, soții Ceaușescu, a fost unul sumar, fiind încheiat la ora 14.5o. Ceaușeștii, în foi de cort, au fost preluați de unul din elicoptere. Un membru din „comando” a stat pe trupul lui Ceaușescu. Trupurile au fost lăsate pe stadionul Ghencea în noaptea de 25 spre 26 decembrie. Ulterior au ajuns la Spitalul Militar din București la Morgă, cu un TAB. Pe 30 decembrie 1989, de Ziua Republicii, cei doi erau înhumați la Ghencea Civil în mare secret.