De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu

Ultimele 4 zile din viața dictatorului Nicolae Ceaușescu au fost cele mai tensionate din viața sa. Făcuse în perioada 1933-1944, de mai multe ori cunoștință cu arestul Siguranței, procese, condamnări și stagii în închisorile românești interbelice. Ca o mostră a destinului, el însuși și-a amintit în decembrie 1989, că prima dată când a fost judecat, a fost judecat la Târgoviște. Tot aici, avea să fie judecat și ultima dată.

La ora 12.09, Ceaușescu și soția sa. însoțiți de doi demnitari și de gărzi, urcă în elicopterul alb, pilotat de pilotul Vasile Maluțan care se afla pe terasa CC al PCR cu motoarele turate la maxim, gata să decoleze. Elicopterul decolează cu sarcina maximă depășită. print-o manevră periculoasă de „picaj controlat” executată profesionist de către pilotul militar cu ani de experiență la manșa aparatului de zbor.

Vasile Maluțan află prin radiocomunicatoare că elicopterul e luat în țintele unităților antiaeriene pentru că spațiul aerian era închis deja. Nu știe cum să scape mai repede de Ceaușescu. Între timp, de la București, elicopterul aterizase la Snagov, de unde Ceaușeștii iau un pachet pe care -l duce unul dintre securiștii care îl păzeau. Manea Mănescu îi pupă mâna și rămâne acolo. Ceaușescu dă câteva telefoane află că e liniște prin câteva județe. Elicopterul aterizează simulând o defecțiune pe un câmp de lângă A1. Ceaușescu face autostopul fără succes.

La un moment dat, la televizor, apare știrea că el ar fi fost abandonat iar un medic care făcea naveta cu mașina, se repede cu Dacia lui roșie să îi preia. Spune că un unchi al lui era blănarul lui oficial. Mașina, reperată la televizor ajunge spre Târgoviște, unde simulează lipsa benzinei. Ceaușescu este dus apoi cu o mașină albă a unui agronom care voia să îl ascundă în pivniță și să îi aplice o corecție pentru că socrul lui fusese la colectivizare bătut de comuniști.

Doctorul plecase cu pachetul lor în mașină. Ceaușescu și Elena sunt lăsați la poarta unui muncitor de la un centru de tratare a plantelor care îi dă benzină șoferului mașinii albe. Securiștii pleacă și ei cu Dacia albă. O apucă spre București pentru a se da cu noua putere.

Muncitorul cu Dacia neagră de Dâmbovița îl duce la Combinatul de Oțeluri Speciale dar e luat cu pietre. Ceaușescu e dus apoi la centrul unde lucra muncitorul, iar acolo e preluat de o mașină de Miliție fără însemne pe care era radarul. Milițienii ascund mașina într-o pădurice, o camuflează și apoi primesc ordin să îl ducă la Miliția Târgoviște. Aici este preluat de un ARO al Securității condus de colonelul Gh. Dinu și dus la unitatea militară de lângă Gara Târgoviște (de fapt două unități în curte) și predat Lt.Colonelului Andrei Kemenici fost muncitor CFR, devenit ofițer, care era comandantul unității. Începea ultima din cele trei nopți ale lui Ceaușescu în cazarma din Târgoviște.

Lt.Col. Andrei Kemenici alege o zonă destul de nesigură pentru Ceaușescu și soția lui, unde aceștia să petreacă noaptea de 22/23 decembrie 1989. Era o zonă în apropierea străzii, dar toți știu că de regulă, într-o unitate militară, esențialul este undeva în mijloc. Ferestrele erau camuflate pe afară iar pe interior erau pături, Ceaușeștii au fost culcați pe paturi militare și aveau veselă militară. Ceaușescu a spus că nu bea ceai îndulcit, fiindcă are diabet, nu mănâncă pâine neagră, cere apă ninerală, o cămașă curată. Mânâncă fasolea cu cârnați de la popotă în reproușurile unui ofițer. Când aude „Ole Ole Ceaușescu nu mai e!”, se repede la fereastră crezând că lumea strigă după el să îl elibereze. Este lovit, sângerează. Ofițerul e mutat la alt post.

Ceaușescu promite un milion de dolari și gradul de general la excepțional unui ofițer care ar lua un TAB să îl ducă la Voinești unde era un centru de comandă subteran de rezervă. Ofițerul spune că unitatea e atacată de securiștii lui și că ar fi uciși pe loc.

În următoarea noapte, 23/24 decembrie 1989, Ceaușescu și soția dorm într-un punct mobil de comandă. Mai exact, un camion cu bena din spate modificată. Este ger, ei sunt îmbrăcați soldățește: Ceaușescu deși general, are manta de căpitan, Elena de soldat. Periodic li se aduc ceaiuri, pături, Fuseseră duși acolo fiindcă atacurile se întețiseră, iar Lt.Col. Kemenici (devenit general după 1989) avea ordin să îl țină viu. Ordinele veneau de la generalul Victor Stănculescu care nu decisese încă ce va face cu Ceaușescu.

Ultima noapte a lui Ceaușescu, 24/25 decembrie 1989 nu a fost prea liniștită. Cei doi deținuți au fost duși într-un TAB pentru că se considera faptul că ar fi fost în pericol în cazarmă. Lt.Col. Andrei Kemenici, comandantul unității militare din Târgoviște a povestit că de când s-a aflat, nu public, dar se aflase că îi are pe Ceaușești, unitatea sa fusese mereu atacată. De la București se spera ca el să fie asasinat sau ucis în schimbul de focuri. Kemenici vorbea cu Brucan și Iliescu, Stănculescu la telefon și amenințase că îl va aduce la București pe Ceaușescu. În cele din urmă, într-o toaletă din CC, se decide: pe 25 decembrie, proces și execuție, sau mă rog..execuție sigur...