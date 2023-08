Elicopterul, în slujba lui Sorin Grindeanu. Motivul pentru care ministrul nu merge cu mașina

Grindeanu a justificat alegerea sa afirmând că utilizează această metodă pentru a vizita multiple locații într-o singură zi. Dacă ar opta pentru călătoria cu mașina, ar trebui să întreprindă un turneu pe parcursul a mai multor zile, generând astfel costuri mai ridicate comparativ cu folosirea elicopterului oferit de statul român.

Astfel, această alegere implică doar costurile de combustibil, fără alte cheltuieli asociate.

Ministrul Transporturilor a spus că de curând a fost prima dată la Brașov, după care lângă Târgu Mureș, între Câmpia Turzii și Chețani. După aceea, la Cluj, unde a vizitat alte două șantiere, iar ulterior a fost de la Zalău la Suplacul de Bacău, și a încheiat cu Simeria.

„În mod evident era nevoie de mai multe zile pentru un astfel de tur. Nu am fost singur, am fost și cu șeful de la Drumurile Naționale și cu șeful de la CFR etc. Dacă ați trage linie ați vedea că ar fi costat mult mai mult dacă aș fi fost cu mașina, aș fi luat și cazare pe undeva și restul cheltuielilor.

Cert este următorul lucru: Ministerul Transporturilor nu a cheltuit nimic, din moment ce este elicopterul statului român. Ca să clarific, voi continua să efectuez astfel vizite pentru că într-o zi reușesc să acopăr foarte multe șantiere, Ministerul Transporturilor nu are foarte mari cheltuieli suplimentare.

Singurele cheltuieli ale statului român sunt legate de combustibil, nu de altceva”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.