Traian Băsescu, de partea lui Lasconi. Adevărata problemă a lui Călin Georgescu







Traian Băsescu, fostul președinte, declară că indiferent dacă România este sau nu pregătită să aibă un președinte femeie, „trebuie să accepte acest lucru, pentru că alternativa la Lasconi este un om care are abordări legionare”. Acesta afirmă că „problema lui Georgescu nu e lipsa de ştiinţă de carte, ci credinţa pe care o are”, care „aduce mai degrabă către legionarism”. Băsescu îi sugerează Elenei Lasconi „să nu piardă vremea şi să pună mâna să citească”, pentru că Călin Georgescu nu este o soluție pentru România.

Ce părere are Băsescu despre Marcel Ciolacu

Traian Băsescu a vobrit atât despre Nicolae Ciucă, cât și despre Marcel Ciolacu, „Decizia lui Marcel Ciolacu şi a lui Nicolae Ciucă reprezintă normalitatea în partide, deci au procedat corect”. De asemenea, el a mai remarcat incorectitudinea acțiunilor lui Ciolacu, acesta nedepunându-și mandatul și menținând coaliția.

Băsescu, „Georgescu ştie carte”

Acesta a mai vorbit și despre Călin Georgescu, spunând că problema adevărată este credința sa, care nu coincide cu evoluția societății moderne.

„Georgescu ştie carte. Problema lui Georgescu nu e lipsa de ştiinţă de carte, ci credinţa pe care o are, care nu are nimic comun cu evoluţiile societăţii moderne europene, chiar dacă eu şi toţi cei din jurul meu sunt oameni care, fiind în Partidul Popular European, cred în valorile tradiţionale: familie, religie, biserică în viaţa noastră, dar Călin Georgescu este mult peste ceea ce astăzi poate fi acceptat în Uniunea Europeană şi chiar ceea ce putea fi acceptat în perioada interbelică. Legionarii nu erau acceptaţi şi au fost răul perioadei interbelice şi al perioadei celui de-al Doilea Război Mondial, or credinţa lui nu are nimic comun cu credinţa modernă şi aduce mai degrabă către legionarism. Nu va avea în mine un susţinător, ci un adversar”, a afirmat Traian Băsescu.

„Doamna Lasconi are altă problemă, pregătirea pentru funcţia de preşedinte”

Traian Băsescu a afirmat că Elena Lasconi mai are nevoie să studieze informații pentru a putea fi pregătită „Doamna Lasconi are altă problemă, pregătirea pentru funcţia de preşedinte. Până pe 21 decembrie are tot timpul să citească, îi recomand să nu piardă vremea şi să pună mâna să citească, despre Orientul Mijlociu, despre Asia Centrală, despre Marea Neagră, despre Rusia, despre Tratatul NATO sau despre Tratatul de la Lisabona. Sunt lucruri pe care trebuie să le facă.”

De asemenea, el a declarat că nu este important dacă România este pregătită sau nu pentru un președinte femeie pentru că contracandidatul lui Lasconi este un legionar care nu arată încredere. Faptul că Georgescu a ieșit primul în în sondaj a cauzat panică între demnitari.

„Pregătită sau nepregătită, România trebuie să accepte acest lucru, pentru că alternativa la Lasconi este un om care are abordări legionare. România nu are nevoie de aşa ceva, n-are nevoie de neîncrederea pe care o stârneşte o asemenea perspectivă de a avea pe Georgescu preşedintele României. Nu vreau să vă spun câte telefoane am primit eu azi pentru lămurire, nu de la mama, ci de la demnitari europeni şi le-am spus, m-au întrebat care e cauza pentru care s-a ajuns aici”, a afirmat Traian Băsescu.

Corupția profundă, principala problemă a României

Traian Băsescu afirmă că România este, în prezent, mult prea coruptă, explicată chiar de sondaje.

„Întrebarea este care e cauza pentru care s-a ajuns aici şi le-am spus: corupţia profundă, România s-a întors la o corupţie endemică, s-a întors la un premier care administrează bugetul ca pe banii lui proprii, adică pune bugetul în Fondul de Rezervă al Guvernului după care îl împarte la clientela politică. Acest lucru l-am explicat şi nu le venea să creadă că Ciolacu sau că în România e posibil aşa ceva. Le-am vorbit despre propaganda fără acoperire că trăiţi mai bine, dar în statistici arătăm rău şi mai ales le-am spus că nu există programe pentru tineri, pentru că tinerii au avut o reacţie incredibilă. Or, acesta este rezultatul faptului că au aruncat zeci de miliarde împrumutaţi către clientela politică şi n-au demarat nişte programe pentru generaţia tânără care nu are niciun orizont”

Băsescu a subliniat că „Georgescu nu este o soluţie pentru România”, explicând că neacceptarea lui ca premier în 2010, când a căzut Guvernul Boc, are la bază motivele menționate anterior, conform News.ro