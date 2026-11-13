Înțelegere Rusia–SUA pentru Ucraina peste capul Europei

Astăzi, 13 noiembrie, de la ora 12.00, la HAI România, Dan Andronic și col SRI (r) Tudor Păcuraru analizează negocierile dintre Washington și Moscova și implicațiile lor pentru Ucraina, Europa și România. Discuțiile de la Abu Dhabi au adus în prim-plan posibilitatea unui acord privind securitatea dintre Europa și Rusia, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit informațiilor publicate despre aceste întâlniri, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au cerut Moscovei să precizeze atât revendicările sale, cât și măsurile pe care este dispusă să le ia pentru reducerea tensiunilor și prevenirea unor viitoare atacuri. Tot ei au solicitat acceptarea reprezentanților europeni la viitoarele discuții de pace.

Ce ar trebui să ofere Rusia pentru ca un asemenea acord să fie credibil? Cum poate fi garantată securitatea Ucrainei? Și ce consecințe ar putea avea o înțelegere ruso-americană pentru România și pentru flancul estic al NATO? În discuție intră și hărțile care circulă în dezbaterea despre ambițiile teritoriale ale Rusiei: cine le-a realizat, ce reprezintă și în ce măsură reflectă revendicări oficiale.

O temă care cere să distingem între scenarii geopolitice, mesaje de presiune și propuneri asumate la masa negocierilor. Dan Andronic și Tudor Păcuraru discută despre condițiile unei păci durabile, despre garanțiile care ar trebui să o însoțească și despre locul României într-o negociere care privește securitatea întregului continent. Astăzi, ora 12.00.

Dan Andronic și Tudor Păcuraru, la HAI România. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.