Sistemele de comunicații din Ucraina au revenit la capacitatea normală de funcționare, după mai multe zile în care viteza de transfer a datelor a fost restricționată substanțial. Decizia de deblocare vine pe fondul unor momente tensionate între administrația de la Kiev și reprezentanții Statelor Unite ale Americii, conform Reuters.

Autoritățile militare de la Kiev au confirmat restabilirea accesului complet la rețeaua de sateliți operată de SpaceX. Ministrul ucrainean al Apărării a oferit detalii tehnice privind starea actuală a rețelei utilizate pe linia frontului.

„Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării înregistrează o creştere a vitezei Starlink/Starshield. Viteza depăşeşte 400 km/h, iar conexiunea este stabilă”, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Ievghen Khmara, într-un comunicat. „Acest rezultat este important în primul rând pentru frontul nostru, pentru militarii noştri, pentru funcţionarea dronelor, pentru logistică şi pentru comunicaţii”, a adăugat el.

Comandantul din fruntea apărării ucrainene a ținut să sublinieze și rolul diplomației la nivel înalt în rezolvarea acestei blocaje tehnice. Ievghen Khmara a salutat „poziţia fermă a preşedintelui ucrainean la cel mai înalt nivel”, considerând că aceasta „dă roade”.

În ultimele zile, trupele ucrainene s-au confruntat cu dificultăți majore în derularea misiunilor de luptă din cauza limitărilor impuse infrastructurii de comunicații. Conexiunea la internet prin satelit fusese plafonată la viteze de peste 160 km/h, aspect care a paralizat utilizarea eficientă a anumitor tipuri de drone pe câmpul de luptă.

Tensiunile s-au accentuat după ce președintele Volodimir Zelenski a lansat acuzații directe la adresa părții americane. Liderul de la Kiev a susținut că Washingtonul a fost la originea acestor restricții de semnal și a reproșat totodată lipsa de avertizări repetate privind lansările de rachete rusești înainte ca acestea să își atingă țintele.

De cealaltă parte, acuzațiile au fost respinse categoric de oficialii americani și de conducerea companiei tehnologice. Atât reprezentanții Casei Albe, cât și miliardarul Elon Musk au negat orice implicare intenționată în limitarea capacităților sistemului Starlink pentru trupele ucrainene.

Situația s-a deblocat în urma declarațiilor făcute de Donald Trump, care a anunțat că fondatorul SpaceX a luat măsuri pentru reintrarea în funcțiune a rețelei la parametrii normali. Tensiunile tehnice dintre părți surveniseră după un schimb dur de replici și critici reciproce transmise prin intermediul presei între Volodimir Zelenski și Donald Trump.