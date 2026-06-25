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SpaceX testează un sistem de transport al mărfurilor cu rachete. Livrările între continente ar putea dura doar câteva ore

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SpaceX testează un sistem de transport al mărfurilor cu rachete. Livrările între continente ar putea dura doar câteva ore
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Din cuprinsul articolului

SpaceX explorează o nouă direcție de dezvoltare, dincolo de lansările spațiale și serviciile de internet prin satelit. Compania fondată de Elon Musk testează un sistem experimental denumit Starfall, care ar putea permite transportul rapid al mărfurilor între diferite puncte ale globului cu ajutorul rachetelor reutilizabile, potrivit Il Post.

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Primul test al proiectului a fost realizat recent de la baza Cape Canaveral, din statul american Florida, utilizând o rachetă Falcon 9.

Inițiativa urmărește dezvoltarea unui serviciu de transport „punct la punct”, capabil să livreze încărcături esențiale în doar câteva ore, indiferent de distanță.

SpaceX

SpaceX valorează mai mult decât Disney sau Comcast. Sursa foto Arhiva EVZ

Aplicații militare și comerciale

Documentația depusă de companie la Federal Aviation Administration (FAA) arată că sistemul este conceput pentru transportul rapid al încărcăturilor critice.

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Conceptul este analizat de mai mulți ani și de Departamentul Apărării al Statelor Unite, interesat de posibilitatea deplasării rapide a echipamentelor în orice regiune a lumii.

Pe lângă utilizările militare, proiectul are și un potențial comercial important. Una dintre aplicațiile analizate vizează readucerea pe Pământ a produselor fabricate în condiții de microgravitație, precum fibre optice de înaltă puritate sau materiale speciale care nu pot fi obținute în aceleași condiții în laboratoarele terestre.

SpaceX își extinde activitatea

Starfall completează seria proiectelor prin care SpaceX încearcă să-și diversifice activitatea. Compania operează deja rețeaua de internet prin satelit Starlink, continuă dezvoltarea rachetei Starship și investește în infrastructură destinată aplicațiilor de inteligență artificială.

Succesul programului Falcon 9, primul sistem reutilizabil utilizat pe scară largă în industria spațială, a redus semnificativ costurile lansărilor și a consolidat poziția SpaceX pe piață. În ultimul an, compania a efectuat 165 de lansări și administrează cea mai mare constelație de sateliți de comunicații din lume.

Viabilitatea economică, încă sub semnul întrebării

Chiar dacă tehnologia promite să reducă drastic timpul necesar transportului intercontinental, specialiștii consideră că proiectul trebuie să demonstreze și sustenabilitatea financiară.

Costurile fiecărei lansări, recuperarea vehiculelor și existența unei cereri suficiente pentru un astfel de serviciu reprezintă principalele provocări.

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