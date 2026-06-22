SpaceX a îngenuncheat concurența globală

SpaceX a reușit performanța de a trimite în spațiu mai multe nave decât restul omenirii cumulat de la începuturile erei spațiale și până în prezent. Mai mult, avansul pe care gigantul american îl are în fața competitorilor de la nivel global este estimat să se mărească considerabil în lunile și în anii următori, conform informațiilor transmise de platforma de specialitate Space.com.

Această realizare de proporții a fost adusă în atenția publicului de Christian Keil, investitor și fost director executiv în industria de profil. Într-o analiză publicată pe platforma X, Keil a arătat că SpaceX ajunsese la o cifră record de 15.262 de sateliți lansați. Prin comparație, volumul total adunat de toate celelalte companii, agenții guvernamentale și organizații globale de la debutul erei spațiale din anul 1957 se ridica la doar 15.138 de obiecte cosmice.

Drumul către succes nu a fost deloc lipsit de obstacole majore pentru compania înființată de Elon Musk în anul 2002. Primele trei zboruri de test efectuate cu racheta de mici dimensiuni Falcon 1 s-au încheiat cu eșecuri catastrofale, punând organizația într-o situație financiară critică. Salvarea a venit abia în anul 2008, când SpaceX a consemnat primul său succes operațional. Musk a recunoscut deschis importanța acelui moment crucial, subliniind gravitatea situației de atunci: „Un al patrulea eșec consecutiv ar fi fost probabil sfârșitul companiei”.

După depășirea momentelor critice de la începuturi, inginerii americani au dezvoltat modelul Falcon 9. Lansat oficial în 2010, acest vehicul spațial a devenit rapid pilonul central și principalul cal de povară al flotei SpaceX. Eficiența și fiabilitatea acestei rachete reutilizabile au fost demonstrate din plin, atingând un ritm de operare amețitor, cu nu mai puțin de 165 de zboruri efectuate pe parcursul anului 2025.

O analiză detaliată a activității arată că cea mai mare parte a acestor misiuni, adică un procent de aproape 75%, a avut ca scop principal extinderea rețelei Starlink. Aceasta este megaconstelația de internet de bandă largă pe care SpaceX o dezvoltă intens pe orbita joasă a Pământului.

Din acest motiv, este perfect explicabil de ce marea majoritate a obiectelor trimise în spațiu de companie sunt destinate conexiunilor web. Datele centralizate de astrofizicianul și monitorul de sateliți Jonathan McDowell arată că, până la data de 18 iunie, compania trimisese deja 12.318 de sateliți de internet pe orbita joasă a planetei. Planurile de viitor sunt însă mult mai mari, ținta finală a proiectului Starlink fiind configurarea unei rețele masive formate din 40.000 sau chiar mai mulți sateliți funcționali.

Dincolo de furnizarea de internet global, ambițiile lui Elon Musk vizează noi frontiere tehnologice. Antreprenorul a dezvăluit recent o strategie îndrăzneață care presupune operarea a unui milion de centre de date direct în spațiul cosmic. Această inițiativă marchează o tranziție profundă pentru SpaceX, care evoluează dintr-o entitate concentrată exclusiv pe lansări spre o organizație axată puternic pe dezvoltarea inteligenței artificiale.

Toate aceste structuri masive și viitoarele echipamente vor fi transportate dincolo de atmosferă cu ajutorul megarachetei Starship. Acest sistem masiv de transport se află în prezent în faza zborurilor de testare, fiind recunoscut drept cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată în istoria umanității, proiectată special pentru o reutilizare completă și rapidă.

Reprezentanții SpaceX au oferit deja indicii clare despre un viitor predictibil care va implica mii de zboruri anuale efectuate de flotele Starship. Obiectivele pe termen lung sunt de-a dreptul grandioase și urmăresc să sprijine în mod direct stabilirea unor colonii umane permanente pe Lună și pe planeta Marte, transformând radical perspectivele omenirii în univers.