Rețeaua de socializare W, prezentată ca o alternativă europeană la platforma X deținută de Elon Musk, a lansat miercuri prima versiune publică.

Anunțată la începutul anului, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, platforma W își propune să concureze rețelele sociale americane prin accentul pus pe încrederea utilizatorilor și pe protecția datelor în interiorul Europei.

Numele rețelei este ales simbolic, ca o trimitere la X, următoarea literă din alfabet, sugerând o „continuare” sau o alternativă la actualul model dominat de platformele americane.

Inițiativa a atras sprijinul mai multor personalități europene, inclusiv al președintelui Consiliului European, António Costa, care a publicat primul său mesaj pe platformă.

Acesta a salutat apariția unei rețele „care își găzduiește toate datele în Europa, pune accent pe combaterea dezinformării și se bazează exclusiv pe utilizatori verificați”.

Un element central al platformei W este sistemul strict de verificare a identității. Utilizatorii trebuie să își confirme identitatea la înscriere, prin scanarea unui act de identitate, utilizând o aplicație separată.

Potrivit dezvoltatorilor, măsura are scopul de a garanta că utilizatorii sunt persoane reale, chiar dacă ulterior aceștia pot folosi pseudonime în interacțiunile publice.

Modelul este prezentat ca o diferență majoră față de platformele consacrate, unde conturile false și boții reprezintă o problemă frecvent invocată.

W nu este singurul proiect de acest tip din Europa. În ultima perioadă au apărut mai multe inițiative care încearcă să ofere alternative locale la giganții tehnologici americani.

Printre acestea se numără eYou, platforma d’Eurosky, un hub de acces la rețele sociale independente lansat la mijlocul lunii aprilie, dar și Bulle, care se promovează ca „o rețea socială sănătoasă”, sau Monnett, o platformă aflată la intersecția dintre TikTok și Instagram, a cărei versiune finală este anunțată pentru începutul lunii iulie.

Chiar dacă interesul pentru alternative europene a crescut în contextul tensiunilor geopolitice dintre Europa și Statele Unite, aceste platforme se confruntă cu o piață dominată masiv de actorii globali.

În Uniunea Europeană, Facebook și Instagram, deținute de Meta, rămân lideri, cu aproximativ 259 de milioane de utilizatori, urmate de TikTok (135,9 milioane) și X (115,1 milioane), potrivit datelor Comisiei Europene.

Anna Zeiter, directoarea platformei W, a subliniat la Bruxelles miza proiectului, afirmând că actualul model favorizează companii din afara Europei.

„Rețelele de socializare provin din țări situate în afara Europei. Noi le dăm banii noștri, datele noastre și atenția noastră”, a declarat aceasta.