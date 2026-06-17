Instrumentul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk, este utilizat în cadrul unor operațiuni militare americane, inclusiv în procesul de identificare și analiză a țintelor. Informația apare într-un document juridic depus de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Documentul, datat 15 iunie, a fost prezentat într-un proces de mediu care vizează instalațiile xAI din Memphis, Tennessee. În argumentația sa, guvernul american susține că infrastructura energetică utilizată de companie are o importanță strategică pentru că susține dezvoltarea unor tehnologii de inteligență artificială folosite de Departamentul Apărării.

Potrivit declarației sub jurământ a lui Cameron Stanley, unul dintre responsabilii programelor de inteligență artificială din cadrul Pentagonului, modelul Grok este utilizat în Project Maven, unul dintre cele mai importante programe militare americane bazate pe AI.

Project Maven a fost lansat pentru a ajuta armata să analizeze rapid volume uriașe de informații și imagini colectate de drone, sateliți și alte sisteme de supraveghere. În ultimii ani, programul a devenit o componentă centrală a procesului de identificare și evaluare a potențialelor ținte militare.

În documentul depus la instanță, Stanley afirmă că sistemele dezvoltate în cadrul Maven au permis forțelor armate americane „să desfășoare peste 2.000 de muniții către 2.000 de ținte distincte în 96 de ore” în timpul unei operațiuni militare denumite „Epic Fury”.

Oficialul Pentagonului a lăudat, de asemenea, performanțele tehnologiei dezvoltate de compania lui Elon Musk, menționând „eficiența operațională semnificativ crescută posibilă datorită modelului Grok Gov”.

Dezvăluirile au apărut în contextul unui litigiu intentat de organizația pentru drepturi civile NAACP împotriva xAI.

Organizația acuză compania că operează zeci de turbine pe gaz fără autorizațiile necesare și că instalațiile contribuie la poluarea unor cartiere locuite în majoritate de afro-americani din Memphis.

Reprezentanții xAI resping acuzațiile și susțin că turbinele sunt temporare și mobile, ceea ce, în opinia companiei, le-ar exclude de la anumite obligații de reglementare.

În apărarea sa, Departamentul de Justiție argumentează că oprirea alimentării cu energie a centrului de date ar putea afecta proiecte considerate esențiale pentru securitatea națională.

„Procesul amenință securitatea națională, economică și energetică a Statelor Unite prin încercarea de a opri alimentarea cu energie a inovației în domeniul inteligenței artificiale care sprijină operațiunile militare ale Departamentului Apărării”, se arată în documentul juridic.

Utilizarea inteligenței artificiale în domeniul militar a crescut semnificativ în ultimii ani. Algoritmii sunt folosiți pentru analizarea informațiilor, identificarea obiectivelor și procesarea unor volume de date imposibil de gestionat exclusiv de operatori umani.

Armata israeliană a raportat anterior utilizarea unor sisteme bazate pe AI în timpul conflictului din Gaza pentru localizarea liderilor Hamas și pentru analiza informațiilor operative. De asemenea, Israelul a anunțat recent crearea unui centru specializat în dezvoltarea și implementarea rapidă a platformelor de inteligență artificială pentru forțele din teren.

În Statele Unite, Pentagonul a investit masiv în astfel de tehnologii, considerând că acestea pot accelera procesul decizional și pot îmbunătăți eficiența operațională.

Documentele prezentate în instanță oferă și indicii despre schimbările recente din ecosistemul furnizorilor de inteligență artificială ai guvernului american.

La sfârșitul lunii februarie, administrația americană a renunțat la contractele cu compania Anthropic după divergențe privind utilizarea modelelor AI în aplicații militare. Potrivit informațiilor publice, Anthropic s-a opus folosirii tehnologiei sale pentru sisteme complet automatizate de lovire sau pentru programe de supraveghere extinsă a cetățenilor americani.

Ulterior, Pentagonul și-a orientat atenția către alți dezvoltatori majori de inteligență artificială, inclusiv Google, OpenAI și xAI.

Decizia a alimentat noi dezbateri în industria tehnologică. La Google, sute de angajați au cerut conducerii companiei să nu furnizeze tehnologii AI pentru operațiuni militare clasificate, invocând riscurile etice asociate utilizării inteligenței artificiale în conflicte armate.

Dezvăluirea vine într-un moment în care influența lui Elon Musk în domeniul tehnologiei și al contractelor guvernamentale continuă să crească.

Musk, unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, a anunțat în februarie integrarea xAI în ecosistemul companiei SpaceX. Mișcarea a consolidat poziția grupului în domenii strategice precum explorarea spațială, comunicațiile prin satelit și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Confirmarea oficială a utilizării Grok în cadrul Project Maven reprezintă una dintre cele mai clare dovezi de până acum privind implicarea directă a tehnologiilor dezvoltate de xAI în programele militare ale Statelor Unite.