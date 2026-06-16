SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a anunțat marți că va achiziționa Anysphere, firma din spatele popularului asistent de programare bazat pe inteligență artificială Cursor, într-o tranzacție evaluată la 60 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Anunțul vine la doar câteva zile după listarea spectaculoasă a SpaceX pe bursa Nasdaq, debut care a evaluat compania la peste 2.000 de miliarde de dolari și a plasat-o printre cele mai valoroase firme din lume.

Achiziția reprezintă unul dintre cele mai importante pariuri ale grupului lui Elon Musk pentru extinderea prezenței sale pe piața inteligenței artificiale destinate companiilor.

Potrivit informațiilor comunicate de SpaceX, tranzacția ar urma să fie finalizată în trimestrul al treilea al anului 2026.

Anysphere este compania care dezvoltă Cursor, unul dintre cele mai populare instrumente AI pentru programare. Platforma utilizează inteligența artificială pentru a automatiza scrierea și verificarea codului software, fiind adoptată de un număr tot mai mare de dezvoltatori din întreaga lume.

În ultimii ani, segmentul asistenților AI pentru programare a devenit unul dintre cele mai competitive din industria tehnologică. Alături de OpenAI și Anthropic, Cursor se numără printre startup-urile din Silicon Valley care au atras rapid utilizatori datorită capacității de a accelera procesul de dezvoltare software.

Achiziția ar putea întări semnificativ poziția xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk și dezvoltatoarea chatbotului Grok.

SpaceX și xAI au fost integrate într-o structură comună în luna februarie, iar preluarea Anysphere oferă grupului acces direct la o piață în care concurența este extrem de puternică. În prezent, OpenAI și Anthropic dețin avantaje importante în domeniul instrumentelor AI dedicate programatorilor.

Prin integrarea Cursor, ecosistemul construit de Musk ar putea beneficia de o bază extinsă de utilizatori și de expertiză specializată în automatizarea dezvoltării software.

Tranzacția aduce beneficii și pentru Anysphere. Odată integrată în grupul SpaceX, compania va avea acces la resurse de calcul considerabil mai mari, esențiale pentru antrenarea și dezvoltarea noilor modele de inteligență artificială.

Necesitatea unei infrastructuri performante a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru companiile care dezvoltă sisteme AI avansate, costurile pentru centrele de date și procesoarele specializate crescând accelerat în ultimii ani.

În comunicatul său, SpaceX a precizat că obiectivul achiziției este extinderea prezenței sale pe piața soluțiilor AI pentru mediul de afaceri și accelerarea dezvoltării unor produse bazate pe inteligență artificială.

Anunțul vine într-un moment în care competiția pentru dominația pieței AI se intensifică. Marile companii tehnologice investesc zeci de miliarde de dolari în dezvoltarea de modele generative, infrastructură și aplicații comerciale.

Prin achiziția Anysphere, SpaceX face un nou pas în extinderea activităților sale dincolo de industria spațială, consolidând legăturile dintre afacerile lui Elon Musk din domeniul inteligenței artificiale și al infrastructurii tehnologice.