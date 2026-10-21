Măsurile urgente anunțate de Guvern pentru securitatea națională

Schimbări importante la vârful Ministerului Apărării Naționale, într-un context regional tot mai complex. Premierul Luca Niculescu a fost prezent miercuri la preluarea mandatului de către noul ministru al Apărării, Ștefan Radu Oprea. Cu această ocazie, șeful Executivului a subliniat direcțiile strategice ale țării în privința securității militare și a cooperării internaționale.

Contextul de securitate din regiune impune măsuri ferme și o vigilență sporită din partea autorităților. Premierul a punctat faptul că protejarea populației și a granițelor rămâne principalul obiectiv al Guvernului.

”Suntem într-o perioadă tulbure în care mediul de securitate regional este extrem de tensionat, motiv pentru care am transmis un mesaj fără echivoc: prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său şi a cetăţenilor săi. Am ţinut să le mulţumesc militarilor români şi piloţilor noştri care veghează zi de zi, alături de aliaţii noştri, în zona Mării Negre, o regiune liniştită altădată, dar care astăzi ne cere o vigilenţă constantă”, a scris premierul pe Facebook.

În cadrul întrevederii de la Ministerul Apărării Naționale, s-a decis impulsionarea proiectelor majore de infrastructură și monitorizare. Noua conducere a ministerului va lucra direct cu partenerii europeni și euroatlantici pentru punerea în aplicare a deciziilor luate.

Luca Niculescu arată că împreună cu noua conducere a ministerului au convenit să accelereze operaţionalizarea Hubului de securitate de la Marea Neagră şi să consolideze cooperarea cu partenerii din NATO şi cu Comisia Europeană pentru a transforma acest hub într-un pilon real de monitorizare şi descurajare.

”Am convenit, de asemenea, să folosim integral oportunităţile oferite de programul SAFE pentru a moderniza industria şi infrastructura militară, inclusiv cea cu dublă utilizare, şi pentru a consolida capabilităţile de apărare ale României”, mai spune premierul.

La finalul întrevederii, șeful Executivului i-a urat succes noului ministru Ștefan Radu Oprea și întregii echipe de conducere a ministerului.

Componenta diplomatică și de cooperare regională reprezintă un alt pilon esențial. Tot miercuri, premierul Luca Niculescu a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev. Cei doi oficiali au analizat opțiunile de coordonare directă pentru menținerea siguranței în bazinul Mării Negre.

Premierul Luca Niculescu anunţă pe platforma X că a avut o convorbire telefonică foarte fructuoasă cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev.

”Am discutat despre modalităţi de a consolida coordonarea strânsă dintre noi, în cadrul Parteneriatului nostru strategic, pentru a face faţă provocărilor actuale în materie de securitate şi conectivitate din regiunea Mării Negre. Am salutat recenta iniţiativă a preşedintelui român Nicuşor Dan de a atrage atenţia aliaţilor NATO asupra situaţiei din Marea Neagră, care se deteriorează din ce în ce mai mult”, arată Luca Niculescu în mesaj.

Siguranța rutelor maritime și a navigației rămâne un punct critic pe agenda ambelor țări, fiind necesar un efort comun extins. ”Trebuie să colaborăm între noi şi cu Turcia pentru a asigura securitatea navigaţiei în Marea Neagră”, mai spune şeful Executivului.

În încheierea dialogului bilateral, Luca Niculescu a anunțat că a convenit cu omologul său bulgar să organizeze o întâlnire directă în viitorul apropiat, cu scopul de a continua coordonarea strategică și dialogul pe teme de securitate regională.