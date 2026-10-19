Șapte marinari sunt în continuare dispăruți după atacul asupra navei Wine Trader, produs săptămâna trecută în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Cinci membri ai echipajului au fost salvați, iar liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susține că nava nu avea legătură cu Ucraina și se îndrepta spre portul Giurgiulești, unde urma să încarce uleiuri vegetale.

Potrivit lui Mihălcioiu, primele informații indică faptul că atacul ar fi fost realizat cu noile tipuri de drone rusești Geran. Acesta a atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuși navigatorii care tranzitează Marea Neagră.

Adrian Mihălcioiu a declarat luni că nava a fost atacată în jurul orei 04:00, în timp ce se deplasa spre portul Giurgiulești pentru a încărca uleiuri vegetale.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor susține că vasul nu avea legături cu Ucraina și că atacurile din regiune reprezintă un pericol pentru traficul maritim civil.

„Potrivit primelor informaţii, atacul a fost efectuat cu noile tipuri de drone ruseşti Geran. Rusia nu mai atacă doar navele care au legătură cu Ucraina, ci loveşte la întâmplare orice trafic civil din zona Mării Negre”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Potrivit informațiilor prezentate de Adrian Mihălcioiu, atacul s-a produs în timpul nopții, când cea mai mare parte a echipajului se odihnea. Doar marinarii aflați de serviciu erau la post.

„Din informaţiile pe care le avem, doar navigatorii care au reuşit să iasă din castel către prova navei au scăpat cu viaţă. Atacul a avut loc dimineaţa, când echipajul era la odihnă, cu excepţia cartului. Prima dronă a lovit castelul în partea inferioară. Cei cu cabinele de la etajele superioare au avut timp să se salveze. Următoarele drone au lovit succesiv, transformând castelul navei în mormane de fier contorsionat”, a arătat Mihălcioiu.

În urma loviturilor succesive, suprastructura navei a fost grav avariată. Liderul sindical consideră că poziția cabinelor a influențat șansele marinarilor de a se salva.

Operațiunile de căutare au vizat atât spațiile accesibile de la bord, cât și posibilitatea ca marinarii dispăruți să fi ajuns în apă în urma exploziilor.

„Echipele specializate în aceste tipuri de căutare şi intervenţie pe nave au urcat la bord şi au căutat cu echipamente de descarcerare în toate spaţiile accesibile. Pentru cei şapte dispăruţi există două posibilităţi: fie au fost aruncaţi în apă de explozii (sau s-au aruncat pentru a scăpa), fie se află sub fierul contorsionat şi inaccesibil deocamdată. A doua variantă este considerată mult mai probabilă”, a afirmat Adrian Mihălcioiu.

Potrivit liderului sindical, dintre cei șapte marinari dispăruți, unul este cetățean croat, iar șase sunt din Benin.

„Acest nou episod confirmă, cu tristeţe, că siguranţa navigatorilor în Marea Neagră este din ce în ce mai afectată, iar tragediile se repetă din ce în ce mai des”, a transmis Mihălcioiu.

Autoritățile au intervenit joi, după izbucnirea unui incendiu la bordul navei Wine Trader, aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina.

La operațiunea de salvare au participat două elicoptere Black Hawk, nave ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Poliției de Frontieră și Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Echipele de intervenție au reușit să salveze cinci membri ai echipajului. Aceștia au fost transportați la Spitalul Județean Constanța, iar unul dintre marinari a rămas internat, cu arsuri pe aproximativ 3% din suprafața corpului.

Căutările pentru găsirea celor șapte marinari dispăruți au loc în contextul riscurilor de securitate generate de atacurile din Marea Neagră.