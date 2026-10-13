Două nave comerciale au fost implicate în incidente separate în apele Mării Negre, în apropierea Bulgariei, în noaptea de luni spre marți. Una dintre ele, Chelsea 3, sub pavilion maltez, a fost lovită de trei drone aeriene, iar toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați. A doua navă s-a scufundat în largul localității Krapeț, un singur membru al echipajului fiind salvat, potrivit informațiilor prezentate la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniștri, relatează agenția BGNES.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, și că va discuta cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Oficialul a precizat că, în acest moment, nu există dovezi concludente care să stabilească originea dronelor folosite în atacuri.

Semnalul SOS transmis de nava Chelsea 3 a fost recepționat la ora 01:30. Potrivit informațiilor furnizate de echipaj, trei drone aeriene au lovit puntea și bordajul navei, aflată la aproximativ 18 mile marine est de orașul Biala.

Centrul de Coordonare a Operațiunilor de Căutare și Salvare Maritimă din Varna a declanșat o intervenție de urgență. O echipă a Poliției de Frontieră a evacuat toate cele 15 persoane aflate la bord: șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri.

Nava navighează sub pavilion maltez, este înregistrată la Odesa, iar armatorul este ucrainean, conform informațiilor prezentate de autorități.

Echipajul a fost transportat în portul Varna. Cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

Un al doilea incident a fost semnalat în timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniștri.

Nava se afla la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț și s-a scufundat. Până în prezent, autoritățile au raportat salvarea unui singur membru al echipajului.

Informațiile disponibile nu precizează identitatea navei, numărul total al persoanelor aflate la bord sau situația celorlalți membri ai echipajului.

Premierul bulgar Rumen Radev a condamnat incidentele și a anunțat că intenționează să discute cu ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova.

„Un nou atac asupra navelor comerciale în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil”, a declarat Radev.

„Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul atacurilor servește intereselor Federației Ruse”, a mai spus premierul, explicând că acesta este motivul pentru care dorește să discute cu ambasadoarea rusă.

Radev a precizat însă că nu există, în prezent, dovezi concludente privind originea dronelor care să permită atribuirea responsabilității pentru atacuri unei anumite țări.

Reprezentanții permanenți ai Bulgariei la NATO și la Uniunea Europeană au fost informați despre incidente, a mai anunțat șeful guvernului de la Sofia. Acesta a spus că va purta și o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Guvernul bulgar va solicita asistență internațională pentru investigarea atacurilor asupra navelor și stabilirea originii dronelor folosite.

Printre măsurile anunțate de autorități se numără consolidarea supravegherii spațiului aerian și a domeniului maritim, precum și creșterea capacității naționale de răspuns la incidente similare.

Bulgaria și-a informat partenerii din cadrul NATO și al Uniunii Europene cu privire la evenimentele din Marea Neagră.