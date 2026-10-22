Tensiunile apărute între Kiev și Washington nu au nicio legătură cu relația personală existentă între liderul ucrainean și președintele american Donald Trump. Aceasta este clarificarea făcută direct de Volodimir Zelenski, care și-a exprimat opoziția fermă față de posibilitatea ridicării sancțiunilor economice impuse Moscovei.

În cadrul unui interviu acordat pentru postul de televiziune CNN, președintele Ucrainei a tras un semnal de alarmă și a subliniat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu dorește să oprească conflictul militar în viitorul apropiat.

În evaluarea situației de pe front, Volodimir Zelenski a precizat că poziția sa față de liderul rus rămâne neschimbată, iar relaxarea măsurilor punitive ar avea consecințe periculoase.

„Atitudinea mea față de Putin este foarte clară. Consider că, dacă ridicăm sancțiunile, îl vom face mai puternic. Nu este o chestiune personală între mine și președintele Trump și, bineînțeles, mă opun oricărei ridicări a sancțiunilor”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a menționat sprijinul oferit de partenerii din Europa în privința sistemelor de apărare antiaeriană, punctând totuși că sprijinul actual rămâne insuficient în raport cu intensitatea atacurilor. „Acestea nu sunt suficiente pentru a ne apăra”, a afirmat Zelenski.

În viziunea autorităților de la Kiev, suportul internațional trebuie să se concentreze pe două direcții strategice majore: menținerea presiunii diplomatice și economice, alături de furnizarea de capabilități militare superioare.

„Să nu ridice sancțiunile impuse lui Putin și să ne ofere rachete mai performante”, a explicat liderul de la Kiev.

Referindu-se la dialogul recent purtat la Oslo, șeful statului ucrainean a caracterizat întrevederea drept una productivă. Cu toate acestea, el s-a arătat sceptic în privința intențiilor reale ale Moscovei de a ajunge la un acord de pace durabil.

„Putin se joacă, știți, el este un jucător. E păcat, pentru că se joacă cu viețile altor oameni și, desigur, nu dorește (să oprească războiul). Așadar, ceea me cerem partenerilor noștri este să nu-i ofere posibilitatea de a deveni mai puternic și de a ne înfrânge”, a declarat Zelenski.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și opțiunea privind o eventuală înghețare a liniei actuale a frontului. Un astfel de scenariu ar avea ca scop oprirea temporară a ostilităților, evitarea pierderilor de vieți omenești și crearea unui cadru favorabil pentru negocieri ulterioare între cele două părți.

Cu toate acestea, președintele ucrainean a exclus categoric orice posibilitate ca țara sa să renunțe la regiunile aflate sub ocupație rusă, punctând că recunoașterea acestora nu va avea loc niciodată.

„Pământul nostru este extrem de important, pentru că este vorba despre oameni. Nu este vorba despre kilometri. Mulți oameni au murit apărând acest pământ, apărându-ne independența, țara noastră. Nimeni nu va recunoaște aceste teritorii, ocupate temporar, drept teritorii rusești, și cred că Rusia înțelege acest lucru. E păcat dacă cineva nu înțelege, dar asta ține de ei”, a spus Zelenski.

Contextul diplomatic rămâne extrem de dinamic. Pe 20 octombrie, Volodimir Zelenski a purtat discuții la Oslo cu Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, la întâlnire fiind prezenți și premierul norvegian Jonas Gahr Støre, alături de președintele Finlandei, Alexander Stubb. Ulterior, miercuri, 21 octombrie, Witkoff s-a deplasat la Sankt Petersburg pentru o întrevedere directă cu președintele rus Vladimir Putin.