Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată de un nou atac cu rachete în noaptea de miercuri, 21 octombrie 2026, în urma căruia șase persoane au fost rănite, potrivit primarului Vitali Klitschko, potrivit BBC. Atacul a avut loc în timp ce Statele Unite intensificau eforturile diplomatice pentru încheierea războiului, iar președintele Donald Trump afirma că negocierile cu Rusia s-ar afla într-un punct favorabil.

În paralel, emisarul american Steve Witkoff s-a întâlnit miercuri, la Sankt Petersburg, cu președintele rus Vladimir Putin, după discuții cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Oficialii ruși au sugerat că o nouă rundă de negocieri ar putea avea loc în jurul datei de 10 noiembrie, la Abu Dhabi, însă nu a fost anunțat un acord concret pentru încetarea luptelor.

Potrivit primarului Vitali Klitschko, mai multe locuințe din Kiev au fost lovite în timpul atacului din noaptea de miercuri. Autoritățile au raportat șase persoane rănite.

Incidentul subliniază dificultățile cu care se confruntă Ucraina în timp ce încearcă să își protejeze populația civilă și infrastructura, în paralel cu reluarea demersurilor diplomatice pentru încheierea conflictului.

Discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost suspendate în februarie. De atunci, atacurile rusești au continuat, iar apărarea antiaeriană ucraineană a fost pusă sub presiune de deficitul interceptoarelor furnizate de partenerii occidentali.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că eforturile de mediere ar putea duce la progrese în direcția încheierii războiului.

„Zilele trecute vorbeam cu Vladimir Putin despre încheierea războiului său cu Ucraina, iar eu cred că ne apropiem de acest obiectiv, apropo, poate că acum suntem mai aproape ca niciodată”, a afirmat Trump.

Declarația vine după mai multe promisiuni ale liderului american că va contribui la oprirea conflictului. Până în prezent, însă, eforturile sale nu au dus la un acord care să pună capăt războiului început prin invazia rusă la scară largă din februarie 2022.

Steve Witkoff a descris discuțiile de la Sankt Petersburg drept „constructive”. Jared Kushner, care a participat prin videoconferință, a declarat că mai este mult de lucru, dar că există o oportunitate reală de a depăși conflictul și de a construi un cadru pentru pace și securitate pe termen lung.

Conținutul exact al propunerilor prezentate de emisarul american nu a fost făcut public. Zelenski a declarat după întâlnirile diplomatice că au fost abordate garanțiile de securitate pentru Ucraina și propunerile privind un armistițiu în sectorul energetic.

Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus, a afirmat că unele dintre ideile discutate nu au fost considerate suficient de utile de partea rusă. El a precizat că Putin a insistat asupra necesității de a construi un sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului.

Ușakov a susținut, de asemenea, că trupele ruse dețin inițiativa strategică de-a lungul frontului. Ucraina și aliații săi europeni contestă această prezentare a situației militare și descriu evoluția frontului ca fiind apropiată de un impas.

Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-un interviu acordat postului Fox News, că Ucraina ar accepta un acord care să înghețe războiul de-a lungul actualei linii a frontului.

„Îi spunem «armistițiu» sau «oprirea uciderilor», așa cum a spus președintele Trump. Înghețarea conflictului și oprirea luptelor. Desigur, acesta este minimul de care avem nevoie astăzi din partea Rusiei”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski a adăugat că garanțiile de securitate pentru Ucraina ar putea fi negociate ulterior. O asemenea formulă ar putea reprezenta un punct de plecare pentru discuții, dar nu echivalează cu un acord de pace și nu rezolvă automat disputele privind teritoriile ocupate.

Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, potrivit informațiilor prezentate în relatarea BBC.

Eforturile diplomatice au loc pe fondul unor divergențe între administrația Trump și conducerea ucraineană. Președintele american a afirmat că Ucraina ar trebui să aibă un alt lider care să negocieze în numele țării, declarații criticate de partea ucraineană.

Un alt punct de tensiune îl reprezintă schimbul de informații militare. Săptămâna trecută, Kievul a acuzat Washingtonul că nu a furnizat informații esențiale pentru avertizarea populației în cazul lansărilor de rachete balistice rusești. Secretarul de stat american Marco Rubio a respins acuzațiile, calificându-le drept scandaloase.

Ulterior, Zelenski a declarat, după discuțiile de la Oslo, că schimbul de informații funcționează în prezent.

De asemenea, restricțiile privind viteza rețelei de internet prin satelit Starlink au stârnit nemulțumiri în rândul armatei ucrainene, care utilizează această infrastructură pentru operațiuni cu drone. Oficialii americani au negat că ar fi solicitat încetinirea serviciului, iar un grup bipartizan de senatori a cerut o investigație urgentă.

Înaintea întâlnirii dintre Putin și Witkoff, Rusia l-a eliberat pe Stephen Hubbard, un cetățean american în vârstă de 74 de ani, condamnat la aproape șapte ani de închisoare pentru presupusa participare la lupte de partea Ucrainei.

Donald Trump a declarat că Hubbard se întoarce acasă și că eliberarea nu a necesitat un schimb de deținuți. Steve Witkoff l-a descris pe Putin drept un „umanitar” pentru că a aprobat eliberarea americanului.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a apărat abordarea emisarului american, afirmând că rolul unui diplomat este să obțină rezultate concrete și subliniind importanța revenirii cetățeanului american la familia sa.

O eventuală nouă rundă de discuții la Abu Dhabi, în jurul datei de 10 noiembrie, ar putea oferi un nou cadru pentru negocieri. Totuși, data nu reprezintă confirmarea unei întâlniri, iar diferențele dintre pozițiile Moscovei și Kievului rămân semnificative.

Atacul asupra Kievului arată că eforturile diplomatice se desfășoară în paralel cu operațiunile militare. Până la anunțarea unor angajamente concrete privind încetarea focului și garanțiile de securitate, perspectivele unui acord rămân incerte.