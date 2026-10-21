Rusia își arată disponibilitatea de a relua discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina, într-un format care să includă reprezentanții de la Kiev și Washington. Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, consilierul liderului de la Kremlin, în urma întrevederii pe care președintele rus Vladimir Putin a avut-o la Sankt Petersburg cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff. O astfel de rundă de dialog nu a mai avut loc din luna februarie, iar partea rusă susține că noile negocieri ar trebui să se concentreze pe garanțiile de securitate acordate ambelor tabere după finalizarea conflictului, conform Reuters.

În paralel cu semnalele transmise de la Moscova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că primul pas esențial pentru orice negociere de pace este oprirea ostilităților de pe linia frontului. Liderul de la Kiev a punctat că o suspendare a luptelor reprezintă condiția minimă pe care Ucraina o așteaptă în acest moment din partea Federației Ruse.

"Acum trebuie să îngheţăm situaţia şi cred că aceasta este adevărata modalitate de a pune capăt acestui război. Numiţi-o încetare a focului sau oprire a uciderilor, aşa cum a spus preşedintele Trump, o îngheţare, o oprire. Este minimul pe care îl aşteptăm astăzi din partea Rusiei", a declarat preşedintele ucrainean într-un interviu acordat Fox News.

Liderul ucrainean a adăugat că, ulterior acestui pas, discuțiile se vor orienta către obținerea unor angajamente ferme privind siguranța țării sale.

"Apoi, desigur, ne vom adresa preşedintelui şi europenilor şi le vom cere garanţii în materie de securitate", a adăugat el, citat de AFP.

Discuțiile desfășurate la Palatul Constantin din Sankt Petersburg au reprezentat a noua întâlnire directă între președintele rus și trimisul special al Casei Albe. Întrevederea a debutat cu un gest simbolic din partea Moscovei, care a decis eliberarea lui Stephen Hubbard, un cetățean american pensionat ce fusese reținut pe teritoriul rusesc.

Pe parcursul dialogului, Vladimir Putin a abordat și alte subiecte din agenda internațională. Liderul rus și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini administrația americană în gestionarea dosarului iranian, invocând legăturile de lungă durată pe care Moscova le are cu Teheranul. De asemenea, au fost avansate propuneri de cooperare economică, inclusiv posibilitatea furnizării unor cantități însemnate de îngrășăminte pentru sectorul agricol din Statele Unite.

Totodată, partea rusă a sugerat organizarea unei întâlniri la nivel înalt luna viitoare în China, la care ar putea lua parte Donald Trump, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping.

Cadrul în care au avut loc aceste discuții este marcat de incertitudinile de la Kiev legate de continuitatea sprijinului american. În mediile diplomatice există preocupări privind o posibilă reducere a fluxului de informații de spionaj transmise armatei ucrainene și blocarea unor canale de comunicații militare. Cu toate acestea, Putin continuă să își mențină prioritățile strategice, care vizează controlul asupra regiunii Donețk și blocarea definitivă a aderării Ucrainei la NATO. La discuțiile economice postbelice a luat parte și Kirill Dmitriev, trimisul special al Kremlinului pentru investiții.

Sositea emisarului american la Sankt Petersburg a avut loc după o serie de consultări la Oslo, unde Steve Witkoff s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, liderii din Finlanda și Norvegia, precum și cu reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO. Emisarul SUA a adus la cunoștința părții ruse că discuțiile din Norvegia au fost dinamice și au generat idei concrete pentru stabilirea unui acord.

Documentele prezentate liderului rus includ propuneri variate pentru încetarea conflictului, la discuții intervenind telefonic și Jared Kushner. Surse oficiale de la Washington au confirmat că rundele de la Oslo au marcat progrese semnificative, abordând elemente fundamentale precum garanțiile de securitate, reconstructia economică și noua arhitectură de securitate pe continentul european.

În acest context, Volodimir Zelenski și-a exprimat dorința de a participa la o întâlnire trilaterală alături de Vladimir Putin și Donald Trump. Poziția oficială a Kremlinului rămâne însă că orice întrevedere directă între cei doi președinți aflați în conflict trebuie pregătită riguros în prealabil de către echipele de consilieri.