Autoritățile anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta privind achiziția unor drone destinate armatei, după ce au identificat contracte încheiate în 2023 la prețuri cu până la 90% peste nivelul pieței, potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuraturii Specializate Anticorupție (SAP).

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total estimat la bugetul de stat se ridică la aproximativ 254 de milioane de hrivne, echivalentul a circa 6 milioane de dolari.

Cinci persoane, printre care doi funcționari publici și trei reprezentanți ai unor companii private, sunt cercetate în acest dosar.

Cazul vizează contracte pentru furnizarea a 5.100 de drone, încheiate de Serviciul de Comunicații Speciale, instituția implicată în achizițiile de echipamente destinate armatei.

Finalizarea anchetei reprezintă o etapă importantă a procedurii judiciare, dosarul urmând să fie pregătit pentru trimiterea în instanță.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, contractele au fost încheiate în două etape, pentru achiziția unor drone de modele diferite. Furnizorii selectați proveneau dintr-un grup de trei companii controlate de aceleași persoane.

Anchetatorii susțin că firmele care urmau să obțină contractele erau stabilite dinainte. Pentru a crea aparența unei competiții comerciale, la procedurile de selecție ar fi participat și alte societăți, fără ca acestea să reprezinte concurenți reali pentru contractele respective.

Unul dintre elementele identificate în investigație a fost o solicitare de ofertă transmisă unei companii înainte ca aceasta să fie înregistrată oficial. Potrivit procurorilor, acest detaliu constituie unul dintre indiciile care arată modul în care ar fi fost pregătite procedurile de achiziție.

Conform anchetei, diferența dintre valoarea de piață a dronelor și sumele plătite de stat ar fi fost transferată ulterior în conturile unor societăți comerciale controlate de persoanele implicate. Unele dintre aceste companii aveau conturi în străinătate.

Prejudiciul estimat cumulat este de aproximativ 254 de milioane de hrivne. Suma include două componente identificate în etape diferite ale investigației, referitoare la achiziții de modele distincte de drone.

În octombrie 2025, autoritățile au anunțat descoperirea unei scheme prin care ar fi fost deturnate 90 de milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 2 milioane de dolari. Contractele vizau drone utilizate pentru supraveghere și recunoaștere, inclusiv modele echipate cu camere termice, utile pentru observarea țintelor pe timp de noapte.

Ulterior, în august 2026, anchetatorii au anunțat identificarea unor nereguli suplimentare. Potrivit datelor prezentate atunci, alte 164 de milioane de hrivne, aproximativ 3,6 milioane de dolari, ar fi fost deturnate prin contracte pentru achiziția altor tipuri de drone.

Dosarul vizează doi funcționari ai instituției publice responsabile de achiziții și trei reprezentanți ai companiilor private. Aceștia sunt acuzați de deturnare de fonduri prin abuz de funcție, în proporții deosebit de mari, potrivit legislației penale din Ucraina.

Acuzațiile se referă la presupusa utilizare a pozițiilor deținute și a procedurilor de achiziție pentru obținerea unor avantaje financiare necuvenite. Stabilirea răspunderii penale revine instanței, în cadrul procedurilor judiciare.

Finalizarea anchetei înseamnă că procurorii au încheiat etapa de investigare a faptelor prezentate în dosar. Cele cinci persoane vizate urmează să își pregătească apărarea înainte de trimiterea cauzei în instanță.

În cadrul investigației, autoritățile ucrainene au blocat peste 4 milioane de dolari în conturi ale unor companii din străinătate. De asemenea, au pus sechestru pe 17 milioane de hrivne aflate în Ucraina.

Măsurile urmăresc conservarea unor active care ar putea avea legătură cu presupusele infracțiuni și care ar putea fi relevante pentru recuperarea prejudiciului, în condițiile prevăzute de lege.

Cazul evidențiază importanța controalelor asupra achizițiilor militare, într-un context în care dronele sunt utilizate pe scară largă pentru supraveghere, recunoaștere și sprijinirea operațiunilor de pe front.

După finalizarea investigației, următoarea etapă este trimiterea dosarului în instanță, potrivit procedurii anunțate de autorități. Judecătorii vor trebui să analizeze probele și acuzațiile pentru a stabili dacă persoanele cercetate se fac vinovate.