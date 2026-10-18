Lituania le-a cerut duminică dimineață locuitorilor din regiunile centrale și nordice să se adăpostească timp de aproximativ o oră, după detectarea unui obiect zburător neidentificat. În timpul alertei aeriene de nivel roșu, avioane de vânătoare ale misiunii NATO de poliție aeriană au fost trimise în zonă, iar aeroportul din Kaunas a fost închis, potrivit Reuters.

Militarii lituanieni verificau posibila prezență a unor resturi de dronă în apropierea satului Juodzionys, din nordul țării, după ce obiectul zburător a dispărut de pe radar, potrivit Centrului Național de Gestionare a Crizelor.

Instituția a transmis, citând armata lituaniană, că obiectul ar fi intrat cel mai probabil în spațiul aerian dinspre Polonia.

Aeroportul din Kaunas, aflat în apropierea celui de-al doilea oraș ca mărime din Lituania, a fost închis pe durata alertei. În acest interval, autoritățile au solicitat populației din zonele vizate să se adăpostească.

Tot duminică, armata poloneză a anunțat că verifică o posibilă încălcare a spațiului aerian al țării de către un obiect neidentificat.

Și Letonia, stat aflat la nord de Lituania, a emis o alertă aeriană de nivel galben în unele regiuni de la granița cu țara vecină, invocând o „posibilă amenințare”. Alerta a fost ulterior ridicată, potrivit armatei letone.

Drone ucrainene au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al NATO din regiunea baltică în ultimele luni. Kievul a susținut că aparatele au fost deviate de la traiectorie din cauza bruiajului electronic rusesc.

Incidentele au alimentat temerile privind posibilitatea ca războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei să se extindă dincolo de granițele NATO.