Discuțiile privind includerea reprezentanților europeni în negocierile de pace pentru Ucraina s-au transformat vineri într-un veritabil blocaj diplomatic. În timp ce Moscova impune noi condiții pentru a accepta un format extins al tratativelor, liderii Uniunii Europene avertizează asupra riscului de a cădea în capcanele strategice ale Kremlinului, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Situația a devenit confuză după ce emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, care au purtat discuții joi la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și ulterior la Dublin cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, au anunțat că au primit acordul Rusiei pentru participarea europenilor la viitoarea rundă de negocieri. Cu toate acestea, oficialii de la Kremlin au transmis vineri că nu au ridicat încă dreptul de veto asupra acestei prezențe.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că Federația Rusă dorește mai întâi să afle "adevăratele intenții" ale liderilor europeni și să se convingă de "voinţa lor de a contribui la procesul de pace", înainte de a "decide să se ţină negocieri într-un format lărgit".

Poziția Moscovei a fost respinsă imediat de cancelarul german Friedrich Merz, prezent la Dublin pentru un summit al Uniunii Europene. "Acesta este jocul obişnuit al Kremlinului", a afirmat liderul de la Berlin. Potrivit cancelarului german, "există un acord cu americanii" stabilit clar joi seara, conform căruia "Pentru prima oară vor avea loc negocieri de pace concrete în următoarele săptămâni, la care europenii vor fi reprezentaţi".

În ciuda acestor asigurări, noile condiții formulate de Moscova alimentează îngrijorările acelor capitale europene care consideră că deschiderea Rusiei către negocieri ascunde, de fapt, o manevră de manipulare diplomatică.

Pe platforma X, emisarul american Jared Kushner a explicat că implicarea europenilor are rolul de "să permită abordarea aranjamentelor de securitate europene mai largi de după război", pe lângă disputele ce vizează "probleme teritoriale între Ucraina şi Rusia".

Totuși, numeroase state membre ale Uniunii Europene privesc cu scepticism redeschiderea discuțiilor despre o nouă arhitectură de securitate pe continent, considerând-o o temă recurentă a lui Vladimir Putin, folosită și ca pretext înaintea invaziei din 2022.

"Înainte de toate, avem nevoie de o încetare a focului. Dacă începem să discutăm despre cererile Rusiei cu privire la arhitectura de securitate" a Europei, "vom cădea în capcanele pe care Rusia ni le întinde, cu scopul de a ne deturna atenţia de la lipsa unei încetări a focului", a avertizat vineri, la Dublin, șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Cancelarul Friedrich Merz a susținut aceeași poziție, subliniind că "Nu este nicio nevoie să discutăm" despre securitatea continentului, deoarece "ea există deja" și se bazează pe NATO și Uniunea Europeană.

Dincolo de obstacolele puse de Moscova, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene trebuie să își rezolve propriile divergențe legate de desemnarea echipei care va reprezenta continentul la masa tratativelor. Kaja Kallas a exclus categoric orice implicare a Rusiei în stabilirea acestor emisari.

"Nu e treaba lor s-o spună", a punctat oficialul european. "Ei nu vor pe nimeni puternic în faţă, pentru că vor să-şi impună revendicările maximaliste", a adăugat șefa diplomației UE, cunoscută pentru sprijinul său ferm față de Kiev.

În interiorul blocului comunitar au apărut deja mai multe propuneri privind formula de reprezentare. State precum Estonia susțin ca Europa să fie reprezentată instituțional de Kaja Kallas și de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Pe de altă parte, Franța și Germania, care colaborează strâns cu Regatul Unit în formatul E3 pe tema dosarului ucrainean, consideră că ar trebui să își asume în continuare rolul de voce a Europei. Această variantă ar permite și participarea Londrei la negocieri, în pofida faptului că Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană. Friedrich Merz a apreciat vineri că formatul E3 este cel care "probabil" va fi ales și a subliniat că prezența Germaniei "vine de la sine". Un alt stat din acest grup a promis deja că va ține cont de opiniile tuturor partenerilor europeni și că îi va informa constant cu privire la evoluția discuțiilor.

În schimb, Italia condusă de premierul Giorgia Meloni, implicată frecvent în dialogul cu Ucraina și Statele Unite, solicită o dezbatere amplă asupra viitorilor emisari și o definire clară a mandatului acestora.

"Sper ca discuţiile de azi (vineri) să clarifice acest lucru", a declarat premierul irlandez Micheal Martin, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului UE până la finalul anului, estimând că o hotărâre definitivă va fi luată "într-una, două săptămâni".

Următorul pas important în acest proces va avea loc joia viitoare la Berlin, unde se va reuni Coaliția Voluntarilor. Această structură, formată din 35 de țări predominant europene care sprijină activ Ucraina și condusă de Franța, Regatul Unit și Germania, ar putea aduce clarificările necesare privind reprezentarea europeană la negocieri.