Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit joi, la Dublin, cu omologul său din Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Discuțiile dintre cei doi șefi de stat au vizat întărirea relațiilor bilaterale și identificarea unor noi direcții de colaborare în sectoare economice vitale.

Întrevederea din capitala Irlandei a avut ca obiectiv principal aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Azerbaidjan. Potrivit mesajului transmis de șeful statului român pe pagina sa oficială de Facebook, dialogul s-a concentrat pe proiectele comune de infrastructură și pe securitatea aprovizionării cu resurse energetice.

"Am discutat astăzi la Dublin cu Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi dezvoltarea cooperării în domenii esenţiale, precum energia şi conectivitatea", a scris preşedintele pe Facebook.

În evaluarea liderului de la București, statul azer reprezintă un pilon de stabilitate și un furnizor cheie pentru diversificarea surselor energetice la nivel continental. Astfel, România își reafirmă rolul de partener activ în asigurarea securității energetice a Europei, prin valorificarea poziției sale geografice.

Proiectele de interconectare regională sunt privite ca un motor de dezvoltare economică pe termen lung pentru ambele state, având un impact pozitiv extins asupra întregului flanc estic și a bazinului pontic.

"Proiectele care conectează Marea Caspică de Marea Neagră oferă oportunităţi importante de cooperare, cu beneficii atât pentru ţările noastre, cât şi pentru întreaga regiune", mai spune şeful statului.

Președintele României, Nicușor Dan, este prezent azi, la Dublin, în Irlanda și ia parte la cea de-a noua ediție a reuniunii Comunității Politice Europene (CPE). Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, evenimentul se desfășoară sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată” și aduce la aceeași masă lideri de pe întregul continent pentru a dezbate soluții la provocările actuale, cu accent pe securitate, competitivitate și reziliență.