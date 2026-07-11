Progrese pentru Coridorul de Energie Verde. Ce a anunțat diplomatul Vasile Soare

Proiectul Coridorului de Energie Verde Azerbaidjan – Georgia – România – Ungaria a ajuns într-o etapă importantă, după finalizarea studiului de fezabilitate. Anunțul a fost făcut pe Facebook de diplomatul Vasile Soare, care a participat la reuniunea ministerială desfășurată la Baku și a subliniat importanța strategică a investiției pentru România și pentru statele partenere.

Diplomatul Vasile Soare a transmis că la Baku s-a desfășurat cea de-a 12-a Reuniune Ministerială dedicată Coridorului de Energie Verde Azerbaidjan – Georgia – România – Ungaria, proiect care prevede realizarea unui cablu submarin prin Marea Neagră.

„Ieri, 8.07.2026, la Baku a avut loc cea de a 12 Reuniune Ministerială dedicată CORIDORULUI DE ENERGIE VERDE Azerbaidjan - Georgia - Romania - Ungaria (cablul submarin prin Marea Neagră).”

Vasile Soare a arătat că l-a însoțit la reuniune pe secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și a evidențiat importanța proiectului pentru România și pentru partenerii implicați.

„L-am însoțit la lucrări pe reprezentantul României, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian BUȘOI și, împreună și cu Florin Stanciu/Transelectrica, am combătut pentru realizarea proiectului în interesul României, dar și al celorlalte țări partenere. Parteneriatul strategic România - Azerbaidjan are potentialul de a pune pe hartă, la orizontul anilor 2032-2034, un Mega proiect de transport energie curata/din surse alternative/solar și eolian din zona Caspică către Europa/prin Marea Neagră/Constanța.”

Diplomatul a anunțat că studiul de fezabilitate al proiectului a fost finalizat, considerând acest moment unul important pentru implementarea investiției.

„Ieri a fost anunțată FINALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE care ne face optimiști că anii de muncă nu au fost în zadar și că într-o zi vom transforma un vis în realitate, în beneficiul tuturor.”

În aceeași postare, Vasile Soare a amintit că a fost implicat încă din 2008 în dezvoltarea parteneriatului strategic dintre România și Azerbaidjan, iar ulterior a susținut promovarea proiectului Coridorului de Energie Verde.

„...îmi aminteam că în 2008-2009 am fost implicat direct în elaborarea textului Declaratiei de Parteneriat Strategic RO -AZ semnat la nivel înalt, la fel cum în 2021-2022 de aici de la Baku am început să promovam insistent proiectul unui Coridor de transport Energie Verde de la Marea Caspică la Marea Neagră și prin România spre piața UE. O bună parte din carieră și din viață dedicate unor idei / proiecte importante pentru Țara Românească. A meritat...”

La finalul mesajului, diplomatul le-a mulțumit celor implicați în proiect și a transmis un mesaj de apreciere pentru echipa României.

„Felicitări pentru prestație, Cristian BUȘOI! Aprecieri pentru implicarea profesionistă, Florin Stanciu/Transelectrica! Mulțumesc pentru dedicație, Gabriela Ionescu, neobositul nostru consilier economic la Baku în ultimii 4 ani! Împreună am fost O ECHIPA! Pentru România! Mergem înainte!!!”, a conchis Vasile Soare.