Noua corvetă a Forțelor Navale Române, „Contraamiral August Roman” - 261, ajunge vineri în portul militar Constanța, după perioada de instruire desfășurată în Turcia și marșul de dislocare către România. Ministerul Apărării a anunțat că nava intră în structurile operaționale ale Forțelor Navale și este pregătită pentru misiuni complexe în Marea Neagră.

Ministerul Apărării a anunțat că, în timpul deplasării către Constanța, corveta „Contraamiral August Roman” - 261 s-a întâlnit în Marea Neagră cu fregata „Regele Ferdinand” - 221.

„Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc în Marea Neagră, unde noua corvetă a Forţelor Navale Române, Contraamiral August Roman - 261, aflată în marşul de dislocare către Constanţa, s-a întâlnit pentru prima dată cu Fregata Regele Ferdinand - 221. Cele două nave militare şi-au acordat tradiţionalul salut marinăresc, marcând astfel prima interacţiune a celei mai noi nave de luptă a Forţelor Navale cu o fregată de tip T 22 R”, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

Potrivit ministerului, întâlnirea marchează integrarea noii corvete în structurile operaționale ale Forțelor Navale Române și reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a flotei.

„În tradiţia marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect şi recunoaştere între echipaje”, precizează sursa citată.

Fregata „Regele Ferdinand”, una dintre navele cu cea mai mare experiență operațională a Forțelor Navale Române, participă în această perioadă la exercițiul multinațional BREEZE 2026, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Totodată, întâlnirea dintre cele două nave a reprezentat și prima activitate de instruire desfășurată în comun de corveta „Contraamiral August Roman” - 261 cu o navă din cadrul Forțelor Navale Române.

Sosirea navei în portul militar Constanța este programată pentru vineri, după finalizarea perioadei de instruire din Turcia.

Construită în Turcia și intrată oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie, corveta este cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea Marinei Militare. Potrivit MApN, aceasta este destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin.

Interiorul navei este echipat cu sisteme moderne de navigație, senzori și armament, iar echipajul a fost instruit timp de mai multe luni pentru operarea acestora. Corveta dispune de un sistem CCTV care permite monitorizarea întregii nave, inclusiv a compartimentului motoarelor și a punților exterioare, fiind utilizat pentru evaluarea eventualelor pagube și supravegherea situației de la bord.

Printre echipamentele aflate la bord se numără un tun de calibru 76 de milimetri, capabil să execute 80 de lovituri pe minut și să lovească ținte aeriene sau de suprafață la o distanță de până la 16 kilometri, precum și un radar 3D de cercetare aeriană și de suprafață, cu o rază de acțiune de aproximativ 100 de kilometri.

Configurația actuală include:

un tun cu calibrul de 76 de milimetri;

două mitraliere cu calibrul de 12,7 milimetri;

radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat;

sisteme de război electronic;

sonar de chilă;

sistem integrat de comunicații.

Corveta „Contraamiral August Roman” este prima navă de patrulare maritimă din clasa HISAR și a fost achiziționată din excedentul Forțelor Navale ale Republicii Turcia, care au comisionat-o în decembrie 2024, imediat după construirea acesteia. Potrivit MApN, termenul redus de livrare și integrare în serviciul Forțelor Navale Române a reprezentat o oportunitate operațională importantă pentru Armata României, contribuind la consolidarea capacității de reacție în regiunea Mării Negre.

Corveta a costat 223 de milioane de euro și a intrat în componența Divizionului 50 Corvete, structură aflată în subordinea Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”.

La bord se află un echipaj format din 85 de militari, iar autoritățile au anunțat că alte patru nave urmează să fie achiziționate prin programul SAFE.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă va contribui la creșterea capacității României de supraveghere și reacție în regiunea Mării Negre.