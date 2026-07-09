Forțele Navale Române trimit un vânător de mine în Marea Neagră

Forțele Navale Române au anunțat că vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat joi, 9 iulie, din portul militar Constanța pentru a participa, alături de nave din Bulgaria și Turcia, la o nouă activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră. Misiunea se va desfășura până pe 24 iulie și are ca obiectiv menținerea siguranței traficului maritim.

Forțele Navale Române au anunțat că vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat joi, 9 iulie, din portul militar Constanța pentru a se integra în Grupul operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră – MCM BLACK SEA (Mine Countermeasures Black Sea Task Group).

Activarea grupării navale se desfășoară în perioada 9 – 24 iulie și reprezintă cea de-a XI-a misiune organizată în acest format.

Alături de nava românească vor participa BGS Captain 1st Rank Dimitar Dobrev și BGS STRUMA, din cadrul Forțelor Navale ale Bulgariei, precum și TCG Akçay, aparținând Forțelor Navale ale Turciei.

Pe durata activării, navele participante vor lua parte și la exercițiul multinațional BREEZE 26, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei.

Potrivit Forțelor Navale Române, exercițiul urmărește asigurarea libertății de navigație în raioanele maritime de instrucție.

Instituția a anunțat că scopul operației MCM BLACK SEA îl reprezintă desfășurarea misiunilor de căutare și salvare pe mare, precum și menținerea siguranței traficului maritim în Marea Neagră, prin activități de supraveghere, identificare și neutralizare a pericolelor pentru navigație.

Pe parcursul misiunii, gruparea navală MCM BLACK SEA va face escale în porturile Burgas, din Bulgaria, și Umuryeri, din Turcia, pentru refacerea capacității de luptă.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” are un echipaj format din 44 de marinari militari și este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău.

Tot în contextul cooperării regionale, ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a semnat, în marja Summitului NATO de la Ankara, amendamentul la Memorandumul de Înțelegere dintre guvernele României, Bulgariei și Turciei privind constituirea Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.

Documentul are ca scop extinderea misiunilor grupării și la protecția infrastructurii critice submarine.