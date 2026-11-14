Armata Statelor Unite testează o nouă generație de vehicule militare autonome, proiectate să se deplaseze pe terenuri dificile, să identifice posibile ținte și să colaboreze în grup fără să depindă de semnalul GPS. Noile tehnologii sunt dezvoltate pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere în zone de conflict, unde intervenția directă a militarilor poate fi extrem de riscantă, potrivit Business Insider.

Proiectul este coordonat de Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării (DARPA), instituție aflată în subordinea Pentagonului. Potrivit Business Insider, patru vehicule terestre fără echipaj au fost testate în luna octombrie, la Fort Knox, în statul american Kentucky.

Exercițiile au fost organizate prin programul RACER (Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency), care urmărește dezvoltarea unor roboți capabili să opereze independent în medii dificile, inclusiv atunci când sistemele de navigație prin satelit sau comunicațiile nu mai funcționează.

Vehiculele pot executa misiuni individual sau în grup, fără ca un operator uman să fie nevoit să le controleze permanent deplasarea. Acestea explorează terenul, colectează informații și caută posibile poziții ale adversarului.

Una dintre principalele capacități testate de cercetătorii americani este navigarea autonomă fără ajutorul sateliților. Vehiculele își creează propriile hărți pe măsură ce înaintează, folosind senzorii instalați la bord și algoritmi de inteligență artificială.

Jason Gregory, consilier tehnic al DARPA, a explicat pentru Business Insider că obiectivul este dezvoltarea unor sisteme care pot lua rapid decizii privind deplasarea, pe baza informațiilor obținute direct din mediul înconjurător.

Testele au inclus mai multe tipuri de platforme, de la vehicule cu patru roți, concepute pentru teren accidentat, până la modele echipate cu șenile.

Această tehnologie ar putea avea un rol important în conflictele în care adversarii utilizează echipamente de război electronic pentru bruierea sau blocarea semnalelor GPS. În asemenea situații, roboții trebuie să își continue misiunile fără să depindă de navigația prin satelit.

În timpul unei demonstrații desfășurate la Fort Knox, un operator militar a stabilit misiunile folosind imagini din satelit. Ulterior, vehiculele au pornit în explorarea zonei, bazându-se pe propriile sisteme de navigație autonomă.

Unul dintre roboți a identificat un obiect suspect și s-a oprit pentru a-l examina. Acesta era o cutie închisă, în interiorul căreia se afla o dronă.

Informațiile colectate au fost transmise militarului care supraveghea exercițiul. După analizarea datelor, operatorul a decis executarea unui atac simulat cu o rachetă.

Demonstrația a evidențiat capacitatea vehiculelor de a descoperi independent potențiale ținte, însă autorizarea atacului a rămas în responsabilitatea unui om.

Jason Gregory a explicat că programul urmărește apropierea senzorilor și a sistemelor de armament de zonele de confruntare, astfel încât militarii să nu fie expuși direct pericolelor de pe câmpul de luptă.

Programul RACER este rezultatul a aproximativ cinci ani de cercetări în domeniul inteligenței artificiale, al mobilității autonome și al utilizării roboților în operațiuni militare.

Experiența războiului dintre Rusia și Ucraina a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea acestor tehnologii. În conflictul din Ucraina, vehiculele terestre fără echipaj sunt utilizate pentru transportul proviziilor, evacuarea răniților, recunoaștere și unele misiuni de luptă.

Cercetătorii americani încearcă să îmbunătățească funcționarea roboților în condiții geografice și meteorologice dificile. În zonele deșertice, vehiculele trebuie să evite nisipul și pietrele, în timp ce temperaturile extreme pot afecta bateriile și sistemele de comunicații.

În păduri, mlaștini sau regiuni acoperite de zăpadă, platformele autonome trebuie să identifice trasee alternative și să depășească obstacolele fără intervenția permanentă a unui operator.

Potrivit DARPA, informațiile obținute în urma testelor vor contribui la dezvoltarea viitoarelor sisteme militare fără echipaj ale Statelor Unite. Tehnologiile ar putea fi integrate și pe alte platforme autonome, destinate operațiunilor în zone în care comunicațiile sunt întrerupte sau navigația prin satelit nu este disponibilă.

În această etapă, sistemele testate au demonstrat capacități de deplasare autonomă, recunoaștere și identificare a unor ținte potențiale. Decizia de a utiliza armamentul nu este însă lăsată în responsabilitatea roboților.