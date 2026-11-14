Greșelile care te fac să cheltuiești mai mult la supermarket

O vizită la supermarket se poate transforma într-o cheltuială mai mare decât cea planificată, chiar și atunci când cumpărătorii aleg produse aflate la promoție. Diferențele dintre prețul afișat și costul raportat la cantitate, ambalajele de dimensiuni diferite și ofertele care încurajează achizițiile suplimentare sunt doar câteva dintre detaliile care pot influența valoarea bonului de cumpărături.

Cumpărăturile alimentare reprezintă o cheltuială constantă pentru orice gospodărie, iar încercarea de a economisi îi determină pe mulți consumatori să urmărească reducerile și să compare ofertele supermarketurilor. Cu toate acestea, un produs care pare mai ieftin la prima vedere nu reprezintă întotdeauna și cea mai avantajoasă alegere.

Modul în care sunt prezentate prețurile, dimensiunea ambalajelor și condițiile promoțiilor pot face dificilă identificarea diferențelor reale de cost. În lipsa unei comparații atente, cumpărătorii pot ajunge să plătească mai mult pentru aceeași cantitate de produs sau să achiziționeze alimente de care nu au nevoie.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este compararea produselor exclusiv după prețul afișat cu cifre mari pe etichetă, fără verificarea cantității din ambalaj. De exemplu, un pachet de cafea de 200 de grame poate costa 18 lei, în timp ce unul de 250 de grame este vândut cu 21 de lei. Deși primul pare mai accesibil, raportarea prețului la kilogram arată o situație diferită.

În primul caz, un kilogram de cafea ar costa 90 de lei, în timp ce al doilea produs ar avea un preț de 84 de lei pe kilogram. Astfel, ambalajul mai scump este, în realitate, mai avantajos din perspectiva cantității cumpărate.

Exemplul este unul ipotetic, dar ilustrează importanța verificării prețului pe kilogram sau pe litru, informație care permite compararea produselor cu gramaje diferite. Această metodă este utilă în special pentru alimente precum cafeaua, brânzeturile, iaurturile, cerealele, orezul sau produsele de curățenie.

O altă greșeală este presupunerea că produsele comercializate în ambalaje mari au automat un preț mai bun. Deși cumpărarea unor cantități mai mari poate reduce costul pe unitatea de măsură, acest lucru nu este valabil în toate situațiile. Uneori, diferențele dintre prețurile practicate pentru ambalaje pot face ca o variantă mai mică să fie mai convenabilă.

În plus, cumpărarea unor cantități mari de alimente perisabile poate genera pierderi dacă produsele nu sunt consumate înainte de expirarea termenului de valabilitate. De exemplu, achiziționarea unui kilogram de legume la un preț avantajos nu reprezintă neapărat o economie dacă o parte dintre acestea ajunge la gunoi.

Prin urmare, comparația nu trebuie făcută doar între prețurile de la raft, ci și în funcție de cantitatea care poate fi consumată efectiv.

Promoțiile de tipul „două produse la preț special” sau „cumperi trei și plătești două” pot fi avantajoase, însă numai atunci când produsele respective se află deja pe lista de cumpărături.

În caz contrar, consumatorii ajung să cheltuiască mai mulți bani decât intenționau, fiind atrași de posibilitatea unei economii. De exemplu, un produs care costă în mod obișnuit 12 lei poate fi inclus într-o ofertă prin care trei bucăți sunt vândute cu 30 de lei. Prețul individual scade astfel la 10 lei, dar cumpărătorul trebuie să plătească 30 de lei în loc de 12.

Economia există doar dacă toate cele trei produse sunt necesare și vor fi utilizate.

Aceeași situație apare și în cazul ofertelor care condiționează reducerea de atingerea unei anumite valori a bonului de cumpărături. Pentru a beneficia de promoție, unii clienți pot adăuga în coș produse suplimentare, crescând suma totală cheltuită.

Etichetele produselor conțin mai multe informații decât prețul final, însă acestea nu sunt întotdeauna analizate înainte de cumpărare.

Unul dintre cele mai importante elemente este prețul pe unitatea de măsură, exprimat de regulă în lei pe kilogram, litru sau altă unitate relevantă.

Această informație permite compararea directă a produselor, indiferent de dimensiunea ambalajului. De asemenea, în cazul produselor aflate la reducere, trebuie verificat prețul anterior afișat, precum și condițiile în care se aplică oferta.

Unele promoții pot fi disponibile exclusiv pentru deținătorii cardurilor de fidelitate sau pentru cumpărătorii care utilizează aplicația supermarketului. În asemenea situații, prețul redus nu este disponibil automat tuturor clienților. O atenție suplimentară trebuie acordată și produselor prezentate în pachete promoționale, deoarece reducerea anunțată nu garantează că oferta este mai avantajoasă decât achiziționarea separată a produselor.

Organizarea magazinelor poate avea, la rândul său, un impact asupra deciziilor de cumpărare.

Produsele amplasate la capetele raioanelor, în apropierea caselor de marcat sau în zonele intens circulate beneficiază de o vizibilitate mai mare și pot atrage atenția consumatorilor care nu intenționau inițial să le cumpere. nPrezența unui produs într-o zonă dedicată promoțiilor nu înseamnă însă că acesta are cel mai mic preț disponibil în magazin.

În unele cazuri, alternativele din același raion, inclusiv produsele mărcilor proprii ale supermarketurilor, pot avea un cost mai redus.

Din acest motiv, compararea ofertelor înainte de introducerea produselor în coș poate preveni cumpărăturile impulsive.

O altă situație care poate duce la cheltuieli suplimentare apare atunci când prețul înregistrat la casa de marcat este diferit de cel afișat la raft.

Aceste diferențe pot apărea din cauza unor erori de etichetare, a actualizării incomplete a prețurilor sau a condițiilor asociate unei promoții. Pentru cumpărătorii care achiziționează numeroase produse, diferențele mici pot trece neobservate, în special dacă bonul fiscal nu este verificat.

O măsură simplă este urmărirea prețurilor în timpul scanării produselor și verificarea bonului înainte de părăsirea magazinului.

În cazul în care sunt identificate neconcordanțe, consumatorii pot solicita explicații reprezentanților supermarketului.

Planificarea cumpărăturilor rămâne una dintre cele mai simple metode de control al cheltuielilor alimentare. Stabilirea unui meniu pentru câteva zile și verificarea alimentelor deja existente în frigider sau cămară pot reduce riscul achizițiilor inutile.

Lista de cumpărături este utilă mai ales atunci când supermarketurile promovează numeroase produse care nu fac parte din necesarul obișnuit al gospodăriei. Totodată, consumatorii pot compara prețurile produselor similare, fără să se limiteze la mărcile pe care le cumpără în mod obișnuit.

Un alt aspect important este verificarea termenului de valabilitate, în special în cazul alimentelor cumpărate în cantități mari sau la reducere.

În final, economiile nu depind exclusiv de numărul promoțiilor utilizate, ci de raportul dintre suma plătită, cantitatea cumpărată și produsele consumate efectiv.

Importanța verificării prețurilor pe unitatea de măsură a fost evidențiată și de organizații internaționale specializate în protecția consumatorilor.

Publicația americană Consumer Reports, într-un material publicat la 2 octombrie 2026, arată că raportarea prețului la aceeași unitate de măsură este una dintre cele mai eficiente metode de comparare a produselor alimentare. Analiza atrage atenția inclusiv asupra ambalajelor cu dimensiuni diferite, care pot face dificilă identificarea celei mai avantajoase oferte.

Și autoritatea britanică pentru concurență, Competition and Markets Authority (CMA), a analizat modul de afișare a prețurilor în magazinele alimentare. Într-un raport publicat în mai 2024, instituția a prezentat rezultatele verificărilor efectuate în 139 de magazine din Anglia și Țara Galilor, unde au fost identificate inclusiv situații în care unele prețuri erau afișate incorect sau lipseau.

La nivel european, Directiva 98/6/CE urmărește facilitarea comparației dintre produse prin afișarea clară a prețului de vânzare și a celui pe unitatea de măsură, cu excepțiile prevăzute de legislație.

Aceste informații arată de ce verificarea etichetelor și compararea costului real al produselor sunt importante pentru cumpărătorii care încearcă să își gestioneze mai eficient bugetul.