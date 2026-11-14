Aplicația de navigație Waze introduce o funcție prin care șoferii pot primi avertizări în timp real atunci când se apropie de bicicliști aflați pe traseu. Noua facilitate, lansată în urma unui parteneriat cu Garmin pe 10 noiembrie, folosește datele de localizare transmise de dispozitivele compatibile ale cicliștilor și are ca obiectiv creșterea siguranței în trafic.

Sistemul se bazează pe tehnologia LiveTrack, disponibilă prin Garmin Connect, care permite transmiterea poziției utilizatorului în timpul unei activități sportive.

Prin noua integrare, informațiile pot ajunge și la șoferii care folosesc Waze, nu doar la prietenii sau membrii familiei cărora biciclistul le distribuia anterior locația.

Pentru a beneficia de această funcție, bicicliștii trebuie să dețină un computer de ciclism Garmin Edge sau un ceas inteligent compatibil cu LiveTrack. Aceștia trebuie să activeze, din aplicația Garmin Connect, opțiunea de partajare a locației cu Waze și să pornească o activitate de ciclism în aer liber.

În momentul în care un astfel de utilizator se află în apropierea unui șofer care folosește Waze, pe hartă poate apărea o pictogramă mobilă care indică prezența unui biciclist. Aplicația poate transmite și o notificare de avertizare, astfel încât conducătorul auto să poată reduce viteza și să acorde mai multă atenție drumului.

Funcția este opțională, iar localizarea este transmisă temporar, doar pe durata activității sportive. Potrivit Garmin, datele personale ale biciclistului nu sunt afișate în Waze. Alertele dispar după încheierea deplasării.

Noua integrare poate fi utilă în special pe drumurile înguste, pe sectoarele cu viraje sau în zonele în care vizibilitatea este redusă, unde șoferii pot observa bicicliștii prea târziu.

Totuși, sistemul nu detectează automat toate bicicletele de pe șosea. Sunt semnalizați doar utilizatorii care au dispozitive Garmin compatibile, au activat partajarea locației și transmit datele în timpul deplasării.

Garmin și Waze nu au prezentat date care să demonstreze în ce măsură noua tehnologie va reduce numărul accidentelor. Avertizările reprezintă un instrument suplimentar de prevenție și nu înlocuiesc atenția șoferilor sau respectarea regulilor de circulație.

Anunțul oficial al parteneriatului a fost publicat de Garmin în 10 noiembrie 2026.