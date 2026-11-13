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Marine Le Pen vrea să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Bruxelles pentru a discuta despre finanțarea Ucrainei

Marine Le Pen vrea să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Bruxelles pentru a discuta despre finanțarea UcraineiMarine Le Pen Sursa foto: X
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Din cuprinsul articolului

Marine Le Pen, candidata formațiunii de extremă dreapta la alegerile prezidențiale din Franța, a anunțat vineri că este pregătită să aibă o întrevedere cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, potrivit agenției de presă AFP. Politiciana franceză a sugerat ca această discuție să se desfășoare la Bruxelles, tema principală pe care dorește să o abordeze fiind sprijinul financiar oferit Ucrainei.

Marine Le Pen vrea să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Bruxelles pentru a discuta despre finanțarea Ucrainei

Aflată într-o vizită la târgul „Made in France”, lidera partidului Rassemblement National a explicat că intenționează să îi comunice această propunere reprezentantului diplomatic al Kievului. Ea a subliniat că capitala europeană reprezintă cadrul adecvat pentru un astfel de dialog, având în vedere impactul actual al cheltuielilor destinate Ucrainei asupra întregului continent.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursă foto: Facebook

„Da, dacă îl pot întâlni la Bruxelles, îi voi spune acest lucru ambasadorului Ucrainei”, a declarat Marine Le Pen, citată de AFP.

„Consider că locul ar fi, de altfel, destul de potrivit, deoarece realitatea este că problema finanţării Ucrainei este una care zguduie astăzi Europa”, a completat candidata la președinția Franței.

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Poziția față de sprijinul financiar pentru Kiev

Această inițiativă vine în contextul în care Marine Le Pen și-a exprimat constant intenția de a modifica politica externă și financiară a Parisului în raport cu conflictul din estul Europei. Conform sursei citate, lidera Rassemblement National a precizat în mai multe rânduri că, în eventualitatea în care va obține victoria la scrutinul prezidențial programat pentru anul viitor, va diminua fondurile alocate sprijinirii Ucrainei.

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