Un fost consilier al unui cunoscut politician pro-rus a suferit răni grave vineri, în Moscova, în urma detonării unui dispozitiv exploziv amplasat sub scaunul autoturismului în care se afla. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital, incidentul marcând al doilea atac de acest tip înregistrat în Rusia în ultimele două zile.

Conform informațiilor furnizate de Reuters, persoana vizată este Serghei Zavorotnîi, cel care a ocupat funcția de consilier principal al lui Mykola Azarov, fostul prim-ministru al Ucrainei între anii 2010 și 2014. Deflagrația s-a produs direct sub scaunul mașinii în care se afla fostul oficial, provocându-i leziuni extrem de severe.

Imediat după producerea exploziei, fostul consilier a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Publicația The Guardian, care citează surse din presa rusă, relatează că Zavorotnîi ar fi fost plasat în comă indusă de către medici. În urma deflagrației, acesta și-ar fi pierdut brațul stâng și ar fi suferit o comoție cerebrală, multiple fracturi costale, precum și alte traumatisme grave.

În urma incidentului, Comitetul de Investigații al Rusiei a transmis oficial că a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care a fost comis atacul.

Atacul de vineri nu este un caz izolat, fiind al doilea eveniment de această natură petrecut pe teritoriul Rusiei în decursul acestei săptămâni. Cu doar o zi înainte, joi, un membru al armatei ruse și-a pierdut viața într-un mod similar, după ce o mașină-capcană a explodat în orașul Sankt Petersburg.

Capitala rusă a mai fost scena unor astfel de tentative de asasinat în trecut. De fiecare dată, autoritățile de la Moscova au lansat acuzații la adresa Ucrainei, considerând-o responsabilă pentru eliminarea unor oficiali militari de rang înalt și a altor persoane cu legături strânse cu statul rus.