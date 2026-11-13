Semne de criză în Rusia. Militari neplătiți, concedieri și probleme în sistemul bancar
- Bianca Ion
- 13 noiembrie 2026, 16:06
Rusia ar traversa o perioadă de vulnerabilitate economică severă, iar continuarea războiului din Ucraina pune o presiune tot mai mare asupra finanțelor statului, susține colonelul în rezervă Tudor Păcuraru. Invitat în emisiunea „Evenimentul istoric”, moderată de Dan Andronic, acesta a vorbit despre întârzieri la plata militarilor, reduceri de personal în sectorul public și riscul unei crize a sistemului bancar.
Potrivit lui Păcuraru, situația economică dificilă ar explica inclusiv pozițiile maximaliste adoptate de Moscova în negocierile internaționale.
„Rusia se găsește într-o situație dificilă, iar atunci plusează ca să primească mai puțin, dar să primească ceva”, a afirmat acesta.
Semne de criză în Rusia. Militari neplătiți, concedieri și probleme în sistemul bancar
Tudor Păcuraru a susținut că problemele financiare se văd inclusiv în modul în care sunt plătiți militarii și familiile acestora.
„Familiile n-au mai primit din septembrie. Cel puțin asta spun familiile pe internet, plângând, fiindcă n-au din ce să plătească ratele la bănci”, a spus acesta.
În ceea ce privește plata pentru luna decembrie, Păcuraru a afirmat:
„S-a anunțat oficial că nu va fi plătită decât trupele de pe front.” El a concluzionat tranșant: „În momentul în care nu-ți plătește armata în Rusia, înseamnă că e nasol de tot.”
Reduceri de personal în sectorul public
Păcuraru a vorbit și despre reduceri de personal în administrație. Potrivit acestuia, ar fi fost solicitată o diminuare cu 10-15% a numărului de bugetari, iar concedierile ar fi început deja în mai multe instituții.
„Dacă au ajuns ăștia să dea afară 20% din personal, înseamnă că e groasă”, a spus acesta, referindu-se la administrația de la Moscova și la aparatul de stat.
În discuție au fost menționate inclusiv reduceri care ar afecta medici, profesori și pompieri.
Dan Andronic a spus că a verificat o parte dintre afirmațiile invitatului și a rezumat situația printr-o „comprimare a personalului civil din lipsă de fonduri”, în contextul prioritizării cheltuielilor militare.
„Acest efort de război nu-l mai pot susține”
În opinia lui Tudor Păcuraru, presiunile economice au ajuns la un nivel care afectează inclusiv industria militară.
„Acest efort de război nu-l mai pot susține”, a afirmat acesta.
El a dat ca exemplu situația producătorului rus de avioane Yakovlev și un litigiu privind plata unor livrări de oțel.
„Firma Iacovlev spune: «Suntem în încetare de plăți. Nu avem de unde să vă plătim oțelul pentru livrările pe care le-ați făcut». Deci situația în Rusia este grea”, a spus Tudor Păcuraru.
Riscul unei implozii bancare
Una dintre cele mai grave ipoteze avansate de invitat privește sistemul bancar. Tudor Păcuraru a susținut că, dacă Rusia nu găsește o cale de ieșire din conflict, problemele economice s-ar putea amplifica.
„Rusia riscă o implozie internă a pieței bancare, care să semene cu ce s-a întâmplat în 1917”, a spus acesta.
Colonelul în rezervă a insistat că scenariul unei Rusii destabilizate nu ar trebui privit ca o veste bună pentru Europa.
„Eu sunt speriat de ce s-ar întâmpla într-o Rusie cuprinsă de haos”, a afirmat Tudor Păcuraru.
În opinia sa, o prăbușire necontrolată ar putea crea riscuri mai mari decât menținerea actualului echilibru de putere.