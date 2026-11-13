Semne de criză în Rusia. Militari neplătiți, concedieri și probleme în sistemul bancar

Rusia ar traversa o perioadă de vulnerabilitate economică severă, iar continuarea războiului din Ucraina pune o presiune tot mai mare asupra finanțelor statului, susține colonelul în rezervă Tudor Păcuraru. Invitat în emisiunea „Evenimentul istoric”, moderată de Dan Andronic, acesta a vorbit despre întârzieri la plata militarilor, reduceri de personal în sectorul public și riscul unei crize a sistemului bancar.

Potrivit lui Păcuraru, situația economică dificilă ar explica inclusiv pozițiile maximaliste adoptate de Moscova în negocierile internaționale.

„Rusia se găsește într-o situație dificilă, iar atunci plusează ca să primească mai puțin, dar să primească ceva”, a afirmat acesta.

Tudor Păcuraru a susținut că problemele financiare se văd inclusiv în modul în care sunt plătiți militarii și familiile acestora.

„Familiile n-au mai primit din septembrie. Cel puțin asta spun familiile pe internet, plângând, fiindcă n-au din ce să plătească ratele la bănci”, a spus acesta.

În ceea ce privește plata pentru luna decembrie, Păcuraru a afirmat:

„S-a anunțat oficial că nu va fi plătită decât trupele de pe front.” El a concluzionat tranșant: „În momentul în care nu-ți plătește armata în Rusia, înseamnă că e nasol de tot.”

Păcuraru a vorbit și despre reduceri de personal în administrație. Potrivit acestuia, ar fi fost solicitată o diminuare cu 10-15% a numărului de bugetari, iar concedierile ar fi început deja în mai multe instituții.

„Dacă au ajuns ăștia să dea afară 20% din personal, înseamnă că e groasă”, a spus acesta, referindu-se la administrația de la Moscova și la aparatul de stat.

În discuție au fost menționate inclusiv reduceri care ar afecta medici, profesori și pompieri.

Dan Andronic a spus că a verificat o parte dintre afirmațiile invitatului și a rezumat situația printr-o „comprimare a personalului civil din lipsă de fonduri”, în contextul prioritizării cheltuielilor militare.

În opinia lui Tudor Păcuraru, presiunile economice au ajuns la un nivel care afectează inclusiv industria militară.

„Acest efort de război nu-l mai pot susține”, a afirmat acesta.

El a dat ca exemplu situația producătorului rus de avioane Yakovlev și un litigiu privind plata unor livrări de oțel.

„Firma Iacovlev spune: «Suntem în încetare de plăți. Nu avem de unde să vă plătim oțelul pentru livrările pe care le-ați făcut». Deci situația în Rusia este grea”, a spus Tudor Păcuraru.

Una dintre cele mai grave ipoteze avansate de invitat privește sistemul bancar. Tudor Păcuraru a susținut că, dacă Rusia nu găsește o cale de ieșire din conflict, problemele economice s-ar putea amplifica.

„Rusia riscă o implozie internă a pieței bancare, care să semene cu ce s-a întâmplat în 1917”, a spus acesta.

Colonelul în rezervă a insistat că scenariul unei Rusii destabilizate nu ar trebui privit ca o veste bună pentru Europa.

„Eu sunt speriat de ce s-ar întâmpla într-o Rusie cuprinsă de haos”, a afirmat Tudor Păcuraru.

În opinia sa, o prăbușire necontrolată ar putea crea riscuri mai mari decât menținerea actualului echilibru de putere.