Moscova ia în calcul semnarea unor pacte de neagresiune cu statele membre NATO, ca parte a unui nou sistem de securitate pentru continentul european, subiect abordat în cadrul tratativelor de pace privind Ucraina, transmite agenția Reuters.

Negociatorul-șef al Federației Ruse pentru dosarul ucrainean, Vladimir Medinski, a confirmat miercuri că tema principală a celor două zile de discuții desfășurate la Abu Dhabi a fost tocmai conturarea unui nou cadru de securitate în Europa. Aceste runde de negocieri reprezintă primele contacte de acest tip reluate după luna februarie, însă oficialul rus nu a oferit detalii concrete despre concluziile întâlnirilor.

În paralel, Aleksei Drobinin, un înalt oficial din Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova, a expus miercuri o serie de propuneri detaliate pe această temă, în timpul unei conferințe de securitate organizate în capitala Rusiei.

Prima variantă avansată de diplomatul rus vizează formarea unei alianțe defensive colective sau semnarea unor tratate bilaterale de asistență reciprocă, similare celor pe care Moscova le are deja cu Belarus și Coreea de Nord.

Al doilea scenariu propus presupune încheierea unor înțelegeri politice prin care părțile se obligă să nu sprijine adversarii celeilalte tabere în situația unei agresiuni, după modelul acordului existent între Rusia și Iran.

Cea de-a treia opțiune adusă în discuție se referă la pactele bilaterale de neagresiune reciprocă. „De exemplu, acorduri de acest gen ar putea fi încheiate, printre altele, cu state membre individuale ale NATO, care ar primi apoi, de exemplu, garanţii de securitate individuale suplimentare din partea Federaţiei Ruse”, a declarat Drobinin în cadrul conferinţei, conform unei înregistrări video a intervenției sale publicate în mediul online.

Inițiativa Moscovei întâmpină însă rezistență în rândul mai multor lideri politici europeni. Aceștia resping ideea unor discuții despre reconfigurarea securității generale a Europei înainte de a se obține progrese concrete în privința Ucrainei, inclusiv stabilirea unui armistițiu. Pe de altă parte, reprezentanții administrației americane au semnalat deja că sunt deschiși să analizeze un astfel de dialog.