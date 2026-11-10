Președintele Nicușor Dan a explicat de ce, la aproximativ un an și jumătate de la preluarea mandatului, nu a avut o întâlnire la Casa Albă cu Donald Trump sau cu vicepreședintele JD Vance și nici nu a primit în România un oficial american de rang înalt. Șeful statului consideră că performanța în politica externă nu trebuie evaluată după rapiditatea vizitelor oficiale, ci prin rezultatele obținute în domeniul securității și al relațiilor internaționale.

Întrebarea a pornit de la precedentele mandatelor unor foști președinți ai României. Traian Băsescu s-a întâlnit cu George W. Bush la Washington la numai trei luni de la preluarea funcției, în 2005, în timp ce Emil Constantinescu l-a primit la București pe Bill Clinton în 1997, după opt luni de mandat.

Jurnalistul a amintit și de Ion Iliescu și Klaus Iohannis, întrebând dacă absența unor întâlniri similare cu actuala administrație americană poate fi considerată un eșec diplomatic.

Nicușor Dan a respins această interpretare și a susținut că relația României cu SUA s-a consolidat, fără ca parteneriatul european să fie afectat.

„Eu cred că succesul sau insuccesul în materie de politică externă al unei administrații nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul din lumea asta. Cred că succesul, și în special în condițiile de securitate pe care le trăim azi, succesul este de a realiza acele obiective de securitate și politică externă pe care administrația și le-a propus”, a declarat președintele.

Un alt subiect abordat la conferința de presă a fost contractul de lobby pentru reprezentarea intereselor României în Statele Unite. Președintele a fost întrebat de ce Administrația Prezidențială nu susține desecretizarea documentului, în condițiile în care Departamentul de Justiție american publică informații despre sumele achitate pentru astfel de servicii.

Nicușor Dan a explicat că documentul este un acord între două părți, care trebuie să respecte legislațiile aplicabile și obligațiile de confidențialitate.

„Toate chestiunea este că e un contract între două părți. Fiecare supuse unei alte legislații și cu constrângerile sale, fiecare cu constrângerile sale de confidențialitate. În plus, anumite obiective strategice ale României în raport cu partenerul american nu e logic să fie foarte publice, ci doar enunțate generic. Dar elementele esențiale, presa, toate lucrurile astea sunt publice”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat și cum a reacționat când a aflat că Paolo Zampolli l-a pus pe speaker în timpul unei conferințe de presă organizate la un eveniment din Sectorul 4. Răspunsul său a fost scurt: „Am zâmbit așa”.

Prezența trupelor americane în Europa și evaluarea poziționării acestora au reprezentat un alt punct al discuției. Nicușor Dan a confirmat că România a transmis administrației de la Washington răspunsurile la un chestionar amplu privind posibilitățile de consolidare a prezenței militare americane pe teritoriul țării.

Potrivit șefului statului, evaluarea realizată la nivelul departamentului coordonat de Elbridge Colby s-a încheiat, iar dosarul a fost transmis secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Președintele a afirmat că autoritățile române, prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și firmele de lobby, au făcut toate demersurile necesare pentru obținerea unui rezultat favorabil.

„Eu cred că am făcut noi, România, însemnând Minister de Externe, Ministerul Apărării, firmele de lobby, tot ce putea să fie făcut pentru ca soluția să fie cât mai bună pentru România”, a declarat acesta.

Oferta transmisă Statelor Unite include și posibilitatea ca România să contribuie financiar la costurile menținerii trupelor americane, după modelul altor state. Există însă și propuneri care nu pot fi făcute publice, referitoare la locații și echipamente.

Nicușor Dan a evitat să anticipeze decizia administrației americane, dar a susținut că propunerea României este avantajoasă pentru ambele părți.

„Eu cred că România a fost foarte serioasă în acest demers și așa cum am spus-o tuturor oficialilor americani și cum am spus-o și în intervențiile publice, cred că este un beneficiu reciproc”, a declarat președintele.

Acesta a explicat că poziția geografică a României reprezintă un avantaj strategic pentru Statele Unite. În acest sens, baza militară de la Mihail Kogălniceanu poate facilita proiectarea forței americane în mai multe regiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu și estul Mediteranei.

Președintele a fost întrebat și dacă apropierea de administrația americană ar putea afecta relațiile României cu partenerii europeni, mai ales în contextul în care anul viitor se vor împlini 20 de ani de la aderarea țării la Uniunea Europeană.

Nicușor Dan a respins ideea că România ar trebui să opteze între cele două direcții de politică externă. El a susținut că parteneriatul transatlantic rămâne esențial atât pentru București, cât și pentru Bruxelles și Washington.

„În primul rând că, cu titlu general, este o falsă problemă că România trebuie să, sau o falsă dezbatere. România trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Eu spun același lucru și la București și la Bruxelles și la Washington. Relația transatlantică este extrem de importantă pentru România, evident, dar extrem de importantă pentru Europa din perspectiva Statelor Unite și invers. Deci poziția noastră este extrem de clară, transparentă și aceeași în toate contextele”, a declarat președintele.