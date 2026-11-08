Donald Trump a reacționat la victoria democraților în alegerile intermediare desfășurate marți, 3 noiembrie, în Statele Unite. Președintele american a criticat rezultatul scrutinului, în urma căruia republicanii au pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

În mesajul transmis pe rețeaua Truth Social, Trump a prezentat rezultatul alegerilor drept un eșec pentru Statele Unite, dar și-a exprimat încrederea într-o revenire a Partidului Republican.

Președintele american a comentat înfrângerea partidului său la câteva zile după încheierea scrutinului.

„America a făcut un pas uriaş înapoi în istorie odată cu rezultatele ultimelor alegeri”, a scris duminică Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a transmis și un mesaj referitor la viitorul republicanilor, susținând că formațiunea își va reveni după pierderea majorității parlamentare.

„Dar, nu vă temeţi, ne vom întoarce MAI MARI ŞI MAI PUTERNICI CA NICIODATĂ”, a adăugat el.

Declarațiile au fost făcute după ce democrații au obținut victorii importante inclusiv în state considerate favorabile republicanilor.

Alegerile intermediare din 3 noiembrie au adus o schimbare a majorității politice în Congresul Statelor Unite.

Partidul Democrat a câștigat atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, în urma unui scrutin desfășurat pe fondul nemulțumirilor populației față de creșterea costului vieții.

Republicanii au înregistrat pierderi electorale inclusiv în state cu o puternică tradiție conservatoare, precum Texas și Kansas. Potrivit rezultatelor confirmate de Associated Press, democrații au obținut suficiente mandate pentru a controla ambele camere ale legislativului federal.

Noua configurație politică va intra în vigoare în ianuarie 2027, odată cu instalarea membrilor Congresului aleși la scrutinul din noiembrie.

Pierderea majorității republicane va modifica raportul de forțe dintre Casa Albă și Congres în a doua parte a mandatului prezidențial.

Cu majoritate în ambele camere, democrații vor putea bloca proiectele legislative susținute de administrația Trump. De asemenea, controlul asupra Senatului le va permite să împiedice confirmarea unor persoane nominalizate de președinte pentru funcții importante.

Noua majoritate parlamentară va avea și posibilitatea de a iniția anchete privind activitatea administrației americane și a membrilor acesteia.

Donald Trump a avertizat însă că intenționează să utilizeze atribuțiile prezidențiale pentru a-și continua programul politic. Printre instrumentele pe care le poate folosi se numără dreptul de veto asupra legilor adoptate de Congres și emiterea ordinelor executive. Astfel, începând din ianuarie 2027, președintele american va trebui să își desfășoare restul mandatului în condițiile în care opoziția democrată controlează atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.