Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, că i-a propus lui Dana White, directorul executiv al Ultimate Fighting Championship (UFC), să devină purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Într-o postare pe Truth Social, liderul SUA a cerut ca acesta să fie însoțit de șase luptători de arte marțiale mixte, în calitate de asistenți. Nu este clar dacă oferta reprezintă o propunere oficială de angajare.

În mesajul de pe Truth Social, liderul american a prezentat propunerea într-un stil neobișnuit pentru desemnarea unei persoane responsabile de relația administrației cu presa. Trump l-a descris pe Dana White prin referiri la activitatea acestuia în lumea sporturilor de contact.

„Sunt încântat să anunț că marelui Dana White, un luptător violent și un războinic, i-a fost oferită funcția de purtător de cuvânt al Statelor Unite”, a scris Donald Trump.

Președintele a solicitat ca directorul UFC să își formeze o echipă din șase sportivi cunoscuți în lumea artelor marțiale mixte. Pe lista prezentată de Trump se află Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harrison.

În postarea inițială, numele ultimei sportive a fost redat greșit, fiind scris „Kayla Harris”. Liderul american a afirmat că își dorește ca luptătorii să ocupe poziții de asistenți ai lui Dana White, inclusiv cei care nu au cetățenie americană.

„I-am cerut să îi aducă alături de el, ca asistenți, chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră”, a transmis liderul american.

În aceeași postare, președintele Statelor Unite a explicat de ce consideră necesară prezența sportivilor în echipa de comunicare a administrației. Trump a făcut referire la opoziția politică și i-a cerut public lui Dana White să accepte propunerea.

„Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva stângii nebune. Dana, te rog, acceptă funcția!”, a adăugat președintele.

Liderul de la Washington a susținut, totodată, că White ar putea deveni „un purtător de cuvânt cum nu a mai existat”. Deocamdată, nu există informații care să confirme dacă anunțul va fi urmat de o numire propriu-zisă.

La scurt timp de la publicarea mesajului lui Donald Trump, directorul UFC a avut o reacție pe Instagram. Dana White a distribuit, la secțiunea Story, o fotografie în care apare în spatele pupitrului folosit pentru conferințele de presă de la Casa Albă.

Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt: „Spre următorul capitol”. Ulterior, White a publicat și o captură de ecran a postării președintelui american. Conform The New York Times, directorul UFC se afla sâmbătă la Londra, unde participa ca spectator la un eveniment al Zuffa Boxing.

Compania de promovare a meciurilor de box a fost înființată de Dana White în 2024.

Legătura dintre președintele american și conducătorul UFC a început în urmă cu peste două decenii. În 2001, Trump a permis desfășurarea galei UFC 30 la Trump Taj Mahal, cazinoul său din Atlantic City, statul New Jersey. De-a lungul anilor, Dana White a devenit un susținător public al lui Donald Trump și s-a implicat în campaniile electorale ale acestuia.

În 2016, șeful UFC a susținut un discurs la Convenția Națională Republicană. Patru ani mai târziu, în 2020, a contribuit cu un milion de dolari la organizația politică America First Action.

White a fost prezent și la Mar-a-Lago în noaptea alegerilor prezidențiale din 2024, participând la evenimentul organizat de Donald Trump. După obținerea celui de-al doilea mandat, președintele american a asistat la gala UFC 309, desfășurată la Madison Square Garden. A fost prima sa ieșire publică în afara reședinței Mar-a-Lago după victoria electorală.

În iunie 2026, UFC a organizat o gală de arte marțiale mixte pe peluza sudică a Casei Albe, în cadrul evenimentelor dedicate împlinirii a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Ulterior, în luna august, Dana White l-a prezentat pe Trump în cadrul unui miting electoral organizat la Red Rock Resort din Las Vegas.

Propunerea adresată lui Dana White vine după plecarea lui Katie Zacharia din echipa de comunicare a administrației americane. Aceasta o înlocuise pe Karoline Leavitt, însă a ocupat postul de purtător de cuvânt pentru numai cinci zile, în luna octombrie.

The Guardian a remarcat că mesajul lui Trump a fost publicat după rezultatele nefavorabile înregistrate de republicani la alegerile organizate în cursul săptămânii. Publicația britanică a pus sub semnul întrebării caracterul oficial al propunerii, având în vedere și poziția pe care Dana White o deține în industria sporturilor de contact.

Averea directorului UFC este estimată la peste 600 de milioane de dolari, în timp ce remunerația anuală pentru funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe se ridică la aproximativ 195.000 de dolari.

O eventuală acceptare a propunerii ar presupune plecarea lui White dintr-o poziție de conducere importantă în domeniul sportiv. Până în prezent, nu a fost confirmat dacă acesta va ocupa funcția sau dacă mesajul publicat de Trump a avut în principal un caracter provocator.