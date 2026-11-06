Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a făcut un anunț important privind echipa sa de la Casa Albă. Liderul american l-a desemnat pe consilierul său apropiat Stephen Miller, o figură proeminentă a dreptei identitare, în poziția strategică de șef de cabinet al Casei Albe, după cum anunță AFP.

Decizia a fost comunicată direct de către președintele american pe propria sa platformă de socializare, Truth Social. Astfel, Stephen Miller urmează să preia oficial atribuțiile la începutul săptămânii viitoare și o va înlocui pe Susie Wiles. Aceasta din urmă va rămâne activă în sfera de influență a liderului de la Casa Albă, preluând noi responsabilități în afara administrației prezidențiale.

În mesajul publicat online, Donald Trump a subliniat încrederea deosebită pe care o are în noul său șef de cabinet și a transmis aprecieri pentru activitatea desfășurată de predecesoarea acestuia.

"Vreau să-i mulţumesc pentru activitatea sa în calitate de şefă de cabinet - a făcut o treabă excelentă!", a scris el. De asemenea, liderul de la Washington l-a descris pe Stephen Miller drept "unul dintre cei mai de încredere consilieri" ai săi.

Stephen Miller este recunoscut ca fiind principalul arhitect al politicilor stricte promovate de administrația lui Donal Trump în domeniul imigrației.

Reorganizarea echipei de la Casa Albă survine într-un moment politic extrem de complicat. Modificarea de la vârful administrației vine la doar câteva zile după ce Partidul Democrat a obținut o victorie semnificativă în alegerile de la mijloc de mandat pentru Congres. Prin preluarea controlului asupra ambelor camere ale Congresului, opoziția democrată câștigă capacitatea de a bloca proiectele legislative ale președintelui și de a demara anchete oficiale vizând activitatea administrației.