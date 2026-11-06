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Trump vrea să transforme Biroul Oval și Sala Cabinetului în monumente federale, pentru a împiedica modificările viitoare

Trump vrea să transforme Biroul Oval și Sala Cabinetului în monumente federale, pentru a împiedica modificările viitoareTrump. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a semnat joi o proclamație prin care intenționează să desemneze Biroul Oval și Sala Cabinetului de la Casa Albă drept monumente federale, potrivit WSJ. Măsura urmărește, potrivit explicațiilor sale, să împiedice viitoarele administrații prezidențiale să modifice substanțial sau să desființeze aceste spații istorice.

Intervențiile viitoare la Casa Albă vor avea nevoie de aprobarea Congresului

Trump a declarat că desemnarea va deveni obligatorie din punct de vedere juridic după finalizarea documentației și că încăperile nu vor mai putea fi demolate, înlăturate sau transformate după bunul plac al unui viitor președinte. El a sugerat că eventualele intervenții ar putea necesita aprobarea Congresului.

Anunțul a venit la două zile după alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului. În timpul declarațiilor de joi, pe biroul prezidențial se afla o șapcă roșie pe care era inscripționat cuvântul „VETO”.

Trump a început renovările la Casa Albă din ianuarie 2025

Începând cu revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025, Donald Trump a transformat renovarea clădirii într-o prioritate. Biroul Oval a primit numeroase ornamente aurii, aplicate pe pereți și pe tavan, iar în aripa de vest au fost adăugate inscripții aurii și un perete cu portrete ale foștilor președinți.

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Casa Albă

Casa Albă. sursa: Facebook

În locul unui portret al lui Joe Biden a fost amplasată o imagine înrămată a unui stilou robotic, o aluzie la afirmațiile repetate ale lui Trump că predecesorul său nu își semna personal documentele.

Președintele a renovat și Palm Room, o încăpere folosită pentru recepții, și a acordat o atenție deosebită întreținerii ferestrelor, pardoselilor și elementelor din piatră ale clădirii.

Ce schimbări a făcut Trump la Casa Albă

În Sala Cabinetului au fost instalate inclusiv candelabre noi, iar Trump a afirmat că spațiul a fost modernizat substanțial și va beneficia de aceeași protecție federală ca Biroul Oval.

Unul dintre cele mai ample proiecte este construirea unei săli de bal pentru evenimente oficiale. Pentru realizarea acesteia, aripa de est a Casei Albe a fost demolată. Trump a susținut că proiectul are și o componentă de securitate națională.

Președintele a justificat intervențiile prin necesitatea conservării Casei Albe, pe care a descris-o drept un simbol important al Statelor Unite. El a insistat că nu dorește ca viitoarele generații să găsească o clădire cu ferestre sparte sau elemente deteriorate.

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