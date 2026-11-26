Vremea se menține rece în București până vineri, 27 noiembrie 2026, la ora 10:00, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii au anunțat precipitații slabe, temperaturi maxime de cel mult 7 grade Celsius și o ușoară creștere a valorilor termice nocturne față de noaptea precedentă.

Prognoza pentru municipiul București, valabilă în intervalul 26 noiembrie, ora 08:00 – 27 noiembrie, ora 10:00, indică un cer predominant acoperit și episoade trecătoare de ploaie. Cantitățile de precipitații estimate de meteorologi vor fi reduse, cuprinse între 1 și 3 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat atât în timpul zilei, cât și în cursul nopții de joi spre vineri.

În alte regiuni ale țării, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben de ninsori și viscol, valabile până vineri, 27 noiembrie.

Temperaturile din Capitală vor rămâne scăzute pe parcursul zilei de joi, când maximele se vor încadra între 6 și 7 grade Celsius.

În schimb, noaptea de joi spre vineri va fi mai caldă decât precedenta, când temperaturile minime au fost cuprinse între -3 și -1 grad Celsius.

Potrivit prognozei speciale, valorile termice nocturne vor rămâne peste pragul înghețului. Meteorologii estimează minime cuprinse între 1 și 3 grade Celsius pentru intervalul care se încheie vineri, la ora 10:00.

Deși mai multe regiuni din România sunt vizate de avertizări de vreme severă, pentru municipiul București nu au fost emise astfel de mesaje.

ANM a transmis că, în perioada 26 noiembrie, ora 02:00 – 27 noiembrie, ora 10:00, în Capitală nu sunt în vigoare informări, atenționări sau avertizări meteorologice.

Instituția a mai anunțat că prognoza specială pentru București va fi actualizată în funcție de intensitatea și evoluția fenomenelor meteorologice.