Consilierii lui Iohannis, plătiți regește cu salarii, indemnizații și pensii speciale

Consilierii lui Iohannis care au primit salarii mari, indemnizații și pensii speciale sunt destul de mulți. Dintre cei 19 consilieri prezidențiali și consilieri de stat care activează, în prezent, în cadrul Administrației Prezidențiale, cinci dintre ei sunt cei mai longevivi.

Potrivit jurnaliștilor de la jurnalul.ro., din cei 19 consilieri prezidențiali și consilieri de stat, opt au cumulate, în 2023, mai multe venituri de la bugetul statului. Este vorba de cumulul indemnizației cu alte salarii și pensii speciale. Câțiva consilieri nu au activat doar în România, ci și în Republica Moldova. Printre aceștia, potrivit site-ului presidency.ro., îl regăsim:

Ionel Oprișor, în prezent consilier prezidențial și șef al Departamentului Securității Naționale. Acesta a lucrat și în ultimul mandat al lui Ion Iliescu. În 2005 a fost numit de Traian Băsescu în funcția de consilier al CSAT. Începând cu 6 iunie 2015, Ionel Oprișor a fost numit de Klaus Iohannis în funcția de consilier prezidențial.

Consilierii lui Iohannis care au primit salarii și indemnizații mari. Sursa foto: presidency.ro.

Anișoara Anu, în prezent, consilier prezidențial și șefa Departamentului Constituțional Legislativ al Administrației Prezidențiale. Ea lucrează la Palatul Cotroceni de pe timpul mandatului lui Traian Băsescu, fiind numită în 2008 consilier în cadrul Administrației Prezidențiale. În 11 iulie 2022, Klaus Iohannis a numit-o pe Anișoara Ancu în funcția de consilier prezidențial.

Delia Dinu, consilier prezidențial și șefa Departamentului Protocol, ex-ofițer SPP, a fost numită consilier de stat la Administrația Prezidențială de Traian Băsescu, în 28 august 2012, iar în 1 iulie 2018 a fost numită de Klaus Iohannis în funcția de consilier prezidențial.

Nu lipsesc oamenii lui George Soroș la Palatul Cotroceni

Sandra Pralong, este ce care a înființat primului ONG al miliardarului George Soros în România. Aceasta a devenit consilier de stat la Departamentul pentru Relații cu Românii din Afara Granițelor. Ea a mai fost consilier prezidențial în timpul mandatului lui Emil Constantinescu, între 1998 și 2000, dar a fost numită consilier de stat de Klaus Iohannis în data de 27 august 2015.

Consilierii lui Iohannis: Sandra Pralong. Sursa foto: Facebook

Mihai Șomordolea, de asemenea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și secretar al CSAT, care în 2008 a fost numit de Traian Băsescu în funcția de șef al Secretariatului CSAT, iar începând cu data de 9 martie 2015 a fost numit de Klaus Iohannis în funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială.

Sergiu Nistor este consilier prezidențial și șef al Departamentului Cultură, Culte și Minorități Naționale. El a fost numit în funcție la data de 5 ianuarie 2015. Tot în primul mandat, a fost adusă la Palatul Cotroceni și Daniela Bârsan, actual consilier prezidențial la Departamentul Comunicare Publică. Aceasta a fost numită, inițial, în 1 iunie 2015, consilier de stat, iar în 23 decembrie 2019 a fost numită în funcția de consilier prezidențial.

Consilierii lui Iohannis, plățiți regește

George Gabriel Bologan a încasat, în 2023, o indemnizație de consilier prezidențial în sumă de 16.827 de lei pe an de la Administrația Prezidențială, un salariu de la Ministerul Afacerilor Externe în sumă de 46.626 de euro pe an și 2.661 de lei din predare la Universitatea de Vest din Timișoara.

Ionel Oprișor a încasat, în anul fiscal 2023, un salariu de la Palatul Cotroceni de 153.312 lei pe an, la care se adaugă o pensie de 192.000 de lei pe an. În total, Ionel Oprișor a „produs”, anul trecut, 345.312 lei pe an, adică 28.667 de lei pe lună (5.872,7 euro). Soția sa, Rodica Oprișor, a realizat venituri din pensii, de 24.000 de lei pe an.

Cosmin Ștefan Marinescu a încasat în 2023 106.758 de lei pe an de Academia de Studii Economice (ASE) și 153.312 lei pe an de Administrația Prezidențială. În total, a ajuns la venituri de 260.070 de lei pe an, adică de 21.672,5 lei pe lună (4.423 de euro). Soția, Andreea, a realizat venituri salariale de la EximBank de 195.948 de lei pe an. Lista integrală cu salariile încasate de consilierii lui Klaus Ioanis o puteți analiza pe site-ul jurnalul.ro.