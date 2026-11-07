Donald Trump ia în calcul înlocuirea mai multor membri ai echipei sale de la Casa Albă, după rezultatele slabe obținute de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. Președintele american a confirmat că vor urma și alte schimbări, fără să dezvăluie numele celor vizați.

Într-un interviu acordat CBS News, Trump a fost întrebat dacă intenționează să concedieze persoane din administrație. Răspunsul său a fost afirmativ.

„Câteva”, a precizat președintele, adăugând: „Îmi iubesc Cabinetul. Cred că membrii săi sunt buni, dar probabil voi face câteva schimbări. Nu vreau să spun despre cine este vorba”.

Declarațiile au fost făcute în aceeași zi în care Trump a anunțat că Susie Wiles nu va mai ocupa funcția de șefă de cabinet. În locul ei va veni Stephen Miller, unul dintre cei mai loiali susținători ai președintelui.

Miller a fost consilier principal și a coordonat agenda administrației Trump în domeniul imigrației. Este cunoscut pentru pozițiile sale radicale în această privință.

Ulterior, vineri, întrebat de jurnaliști despre plecarea lui Wiles și despre o eventuală legătură cu rezultatele alegerilor, Trump a respins această interpretare.

„Nu are legătură cu alegerile. Pur și simplu a venit momentul. Uneori faci schimbări”, a declarat președintele american.

Donald Trump a fost întrebat și dacă mai are încredere în secretarul Apărării, Pete Hegseth. Unii republicani îl consideră responsabil pentru rezultatele slabe ale partidului la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Da. Uitați, am câștigat două războaie”, a răspuns Trump.

Președintele l-a lăudat și pe Stephen Miller, pe care l-a descris drept „un mare luptător”.

„Este alături de mine încă de la început. Este foarte loial, inteligent. Face o treabă excelentă. A fost cel mai valoros om al echipei în fiecare an. A fost pur și simplu extraordinar. Așa că suntem foarte mulțumiți de el”, a afirmat Trump.

„A primit aprecieri excelente, trebuie să spun asta”, a adăugat liderul de la Casa Albă.