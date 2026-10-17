Un an de la explozia din Rahova. Ce s-a întâmplat cu familiile evacuate

Primăria Sectorului 5 a anunțat, la un an de la explozia produsă într-un bloc din Rahova, că peste șase milioane de lei au fost alocate pentru sprijinirea familiilor afectate. Deflagrația din 2025 a provocat moartea a patru persoane și a avariat zeci de apartamente. Deși sălile de clasă afectate ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” au fost refăcute, elevii nu au putut reveni în corpul respectiv din motive de siguranță.

Deflagrația din 17 octombrie 2025 a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor 15, potrivit bilanțului prezentat în mesajul administrației locale. Numeroase familii au fost nevoite să își părăsească locuințele, iar efectele incidentului continuă să fie resimțite la un an de la producerea acestuia.

„Astăzi se împlinește un an de la tragedia care a marcat profund comunitatea noastră. Astfel de momente ne amintesc cât de vulnerabili putem fi în fața unei neatenții sau a unei defecțiuni tehnice, dar și cât de importantă este solidaritatea”, a transmis instituția.

Reprezentanții primăriei au anunțat că, imediat după explozie, au fost organizate măsuri pentru relocarea și cazarea locatarilor. Ulterior, familiile afectate au beneficiat de ajutoare financiare.

Unul dintre imobilele afectate de deflagrație a fost Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropierea blocului în care s-a produs explozia. Primăria Sectorului 5 a anunțat că sălile de clasă avariate au fost refăcute. Cu toate acestea, cursurile nu au putut fi reluate în corpul respectiv al unității de învățământ.

Potrivit administrației locale, restricțiile sunt legate de condițiile de siguranță impuse de autorități.

„Am refăcut clasele afectate de la Liceul Teoretic «Dimitrie Bolintineanu», dar condițiile de siguranță impuse de autorități nu au permis până acum reluarea orelor de curs în acel corp. Știu că părinții sunt nemulțumiți de orarul scurt pe care îl au elevii, dar nimeni nu își dorește o altă tragedie. Siguranța copiilor este prioritară”, se arată în mesajul instituției.

Astfel, la un an de la incident, elevii continuă să fie afectați de imposibilitatea utilizării spațiilor în care se desfășurau anterior orele.

În zilele care au urmat exploziei, administrația locală a pus la dispoziția familiilor ajutoare de urgență în valoare totală de peste șase milioane de lei. Fondurile au fost acordate pentru cumpărarea bunurilor de strictă necesitate și pentru sprijinirea familiilor victimelor.

Primăria Sectorului 5 a transmis mulțumiri echipelor de intervenție și instituțiilor care au participat la gestionarea situației, printre care Guvernul, Ministerul Dezvoltării, Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului București.

În mesaj au fost menționate și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Poliția Locală, instituțiile care au efectuat expertize tehnice, Biserica Ortodoxă Română, voluntarii și organizațiile neguvernamentale.

„A fost un an al eforturilor continue, al demersurilor administrative complexe și al reconstrucției. Continuăm să fim alături de oameni până când ultimul pas spre normalitate va fi încheiat. Rămânem în contact direct cu cei afectați, la fel ca până acum”, a transmis Primăria Sectorului 5.

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei, situat în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus o parte a clădirii și a provocat moartea a patru persoane, printre care și o femeie însărcinată.

Bilanțul inițial indica trei persoane decedate și 15 transportate la spital. Ulterior, numărul victimelor care și-au pierdut viața a crescut la patru. În urma incidentului, 54 de apartamente au fost distruse sau au devenit imposibil de utilizat. Totodată, 36 de autoturisme au fost avariate, potrivit datelor prezentate de anchetatori.

Toate persoanele au fost evacuate din imobil, iar Primăria Capitalei a asigurat inițial cazarea acestora în unități hoteliere. Ulterior, administrația municipală a preluat plata chiriilor pentru familiile care au fost mutate în locuințe închiriate.

Una dintre ipotezele analizate în anchetă este că explozia ar fi fost provocată de acumularea gazelor provenite dintr-o conductă subterană fisurată, amplasată în exteriorul imobilului. Anchetatorii au verificat și posibilitatea ca respectiva conductă să fi fost avariată în urma unui scurtcircuit produs la un cablu electric din apropiere.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul penal. Printre acestea s-au numărat un angajat Distrigaz și doi angajați ai unei firme care efectuase anterior intervenții la imobil. În mai 2026, procurorii au anunțat că cercetările vizau patru persoane fizice și trei persoane juridice.

În același dosar, 176 de persoane fizice și juridice formulaseră pretenții civile pentru recuperarea prejudiciilor materiale și morale. Anchetatorii au dispus și instituirea unor sechestre asupra bunurilor persoanelor și firmelor cercetate, pentru a asigura posibilitatea recuperării pagubelor.

La momentul comunicării acestor informații, procurorii efectuau mai multe expertize pentru stabilirea mecanismului producerii exploziei, a sursei acumulării de gaze și a eventualei contribuții a instalațiilor electrice