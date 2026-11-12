Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi că nu renunță la condițiile sale maximaliste pentru încheierea războiului din Ucraina, înaintând în același timp ideea unei încetări temporare a focului într-un punct strategic de pe front. Poziția a fost exprimată la Kremlin, în timpul întrevederii cu emisarii liderului american Donald Trump, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner au fost primiți la Moscova de șeful statului rus, părăsind sediul administrației prezidențiale spre finalul după-amiezii. Cei doi oficiali americani au plecat ulterior spre Dublin pentru o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aceasta fiind etapa finală a rundei diplomatice ce a succedat tratativelor ruso-ucrainene de la Abu Dhabi, mediate de Washington.

Agenda promovată de Kremlin vizează cu prioritate redesenarea arhitecturii de securitate de pe continentul european, inspirată din conferințele de la „Ialta şi Potsdam”, din anul 1945, prin care Uniunea Sovietică și puterile occidentale au stabilit sferele de influență în Europa postbelică.

În schimb, autoritățile de la Kiev și aliații lor europeni resping categoric o nouă împărțire a zonelor de influență între Washington, Moscova și Beijing. Aceștia insistă ca negocierile să se concentreze exclusiv pe oprirea imediată a războiului, care a intrat deja în cel de-al cincilea an.

Miercuri, la sosirea în capitala Irlandei, Volodimir Zelenski a menționat că s-ar putea deschide o „fereastră de oportunitate” pentru semnarea unui armistițiu înainte de anul 2027. Cu toate acestea, în discuțiile cu delegația americană, Vladimir Putin și-a reafirmat pretențiile asupra regiunilor ucrainene pe care Rusia le consideră anexate și a avertizat că prezența oricăror forțe militare străine pe teritoriul Ucrainei ar echivala cu „continuarea războiului”. De cealaltă parte, Steve Witkoff și Jared Kushner au insistat ca Moscova să accepte implicarea directă a statelor europene la masa tratativelor, o solicitare pe care Kremlinul continuă să o blocheze.

Într-o discuție amplă cu reprezentanții lui Donald Trump, difuzată în mod neobișnuit de televiziunea rusă, liderul de la Kremlin a exclus varianta creării unor „zone gri” sau a unor perimetre demilitarizate de-a lungul liniei de contact.

În prezent, armata rusă controlează puțin peste 19% din suprafața Ucrainei și revendică încă din 2022 anexarea a patru regiuni pe care nu le stăpânește în totalitate, respectiv Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, decizie nerecunoscută de Kiev și de comunitatea internațională. Președintele rus a catalogat drept „absolut inacceptabilă” ideea desfășurării unor contingente militare străine în Ucraina, măsură cerută de autoritățile de la Kiev drept garanție de securitate împotriva unei noi agresiuni.

„Europenii ştiu acest lucru şi ce auzim noi? Că, după încheierea păcii, vor desfăşura imediat trupe pe teritoriul ucrainean”, a declarat Vladimir Putin.

Cu toate acestea, emisarul american Jared Kushner a pledat pentru cooptarea liderilor europeni în procesul de pace. „Dacă optăm pentru un format multilateral, vom putea continua să avansăm spre rezolvarea problemelor”, a subliniat acesta. La rândul său, Volodimir Zelenski a apreciat miercuri seara, la Dublin, ceea ce a descris drept o „schimbare de ton”, mai „pozitivă”, venită din partea Statelor Unite cu privire la rolul Europei.

La finalul rundei de discuții, conducătorul delegației ucrainene, Rustem Umerov, a punctat că „persistă divergenţe importante”. Din tabăra rusă, negociatorul-șef al Kremlinului, Vladimir Medinski, a precizat că „dialogul” rămâne deschis, dar a reiterat ulterior, la postul public de televiziune, că Rusia va parafa un acord doar în „condiţiile” sale și că nu întrevede „posibilităţi” pentru „schimburi” de teritorii.

Joi, liderul rus a lansat propunerea organizării unei misiuni „umanitare” în localitatea ucraineană Kostiantînivka, situată în epicentrul confruntărilor din regiunea Donețk.

„Să facem ceva similar cu ceea ce am făcut” la Oleşkî, a propus Vladimir Putin, făcând trimitere la orașul din regiunea Herson aflat sub ocupație rusă, unde s-a desfășurat recent o acțiune umanitară sprijinită de prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. În timpul acelei operațiuni, menite să evacueze civilii blocați între liniile frontului, cele două armate au respectat un armistițiu local de câteva zile, un gest extrem de rar în desfășurarea conflictului.

Totodată, în urma celor două zile de negocieri directe de la Abu Dhabi, primele după o pauză de peste opt luni, delegațiile din Rusia și Ucraina au căzut de acord asupra unui nou schimb de amploare de prizonieri de război, urmând ca numărul exact să fie stabilit ulterior.

În paralel cu demersurile diplomatice, bombardamentele rusești asupra teritoriului ucrainean au continuat, o persoană pierzându-și viața la Kiev în cursul nopții. Președintele Volodimir Zelenski a semnalat joi existența unor noi limitări impuse de câteva zile asupra rețelei de comunicații militare prin satelit Starshield, operată de compania americană SpaceX, după ce forțele ucrainene s-au confruntat cu restricții similare și în luna octombrie. În același timp, la Sankt Petersburg, în nord-vestul Rusiei, un militar rus și-a pierdut viața joi în urma exploziei unui autoturism, circumstanțele incidentului fiind încă neclare.

Declanșată în februarie 2022, invazia rusă la scară largă a provocat distrugeri masive în Ucraina și sute de mii de victime în ambele tabere, reprezentând cel mai grav conflict militar din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Dincolo de declarațiile oficiale, pozițiile rămân ireconciliabile: Moscova cere retragerea completă a forțelor ucrainene din întreg teritoriul regiunii Donețk, solicitare respinsă categoric de Kiev, care nu cedează această zonă puternic fortificată și insistă pentru garanții ferme de securitate care să prevină un nou atac rusesc.