Relația României cu Statele Unite, contractul de lobby despre care a vorbit președintele Nicușor Dan și apropierea de Uniunea Europeană au fost printre temele analizate în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda, difuzat pe canalul Hai România. Doina Gradea și sociologul Mirel Palada au susținut că România se confruntă cu dificultăți de poziționare în raport cu Washingtonul, iar relația cu administrația americană trebuie privită și prin prisma anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Discuția a pornit de la declarațiile lui Nicușor Dan despre contractul de lobby încheiat pentru promovarea intereselor României în SUA. Șeful statului a vorbit despre întâlnirile obținute prin intermediul acestui demers și despre existența unor clauze confidențiale.

Radu Preda a amintit și declarația președintelui potrivit căreia succesul politicii externe nu trebuie măsurat exclusiv prin organizarea unei vizite la Casa Albă.

Mirel Palada a contestat modul în care președintele a prezentat demersurile pentru menținerea prezenței americane în România. Sociologul a interpretat declarațiile drept un semn al unei poziții de inferioritate în raport cu Statele Unite.

„Venim noi să ne căciulim și să le zicem, luminăția ta, facem ce vreți voi, adoptăm orice fel de poziție geostrategică, vă dăm și bani, numai nu plecați de aici, nu ne părăsiți”, a afirmat Mirel Palada.

Acesta a criticat inclusiv ideea prezentată public de președinte privind cheltuielile necesare pentru menținerea interesului american în regiune.

„Le dăm bani americanilor, plătim tribut americanilor, doar să nu plece de aici. Care este semnul cel mai clar de neocolonialist decât felul în care o autoritate publică să zică dăm bani nu la firma de lobby, dăm bani Statelor Unite doar să nu plece de aici”, a declarat sociologul.

Palada a susținut că România ar putea pierde din importanța strategică în comparație cu alte state din regiune, în special Polonia și țările baltice.

Doina Gradea a apreciat că România nu a reușit să construiască o politică externă suficient de eficientă și că anularea scrutinului prezidențial din 2024 ar continua să reprezinte un subiect sensibil în relația cu Washingtonul.

„Referitor la noi, n-am avut o politică externă foarte bună și peste toate astea, cred că în relația noastră cu Statele Unite încă se vorbește de anularea alegerilor din 2024, din iarna lui 2024. Eu cred că undeva acolo există încă acest mare semn de întrebare”, a afirmat invitata podcastului.

Aceasta a susținut că România trebuie să găsească o modalitate de a păstra relații bune atât cu Statele Unite, cât și cu Uniunea Europeană, într-un context internațional marcat de divergențe între cele două părți.

„Dar noi nu putem să fim și cu Uniunea Europeană așa de înfocați, ci cu America. Adică e această dezbinare care este în toată lumea, funcționează și în relația UE versus Statele Unite. Și oamenii nu ne-au perceput pe noi ca fiind pro-americani”, a spus Doina Gradea.

Invitata a făcut și o comparație cu Polonia, despre care a spus că beneficiază de o poziție importantă în relația cu Washingtonul, inclusiv datorită comunității poloneze din Statele Unite și reprezentării acesteia în Congresul american.

În discuția despre relațiile internaționale, Doina Gradea a criticat activitatea conducerii Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Apărării.

„M-a făcut o politică externă cu Oana Țoiu, incredibil de lipsită de profesionalism și eu nu înțeleg cum el ca președinte nu s-a uitat să pună exact cum a fost ales acum acest nou ministru de externe”, a afirmat aceasta.

Doina Gradea a susținut că președintele ar fi trebuit să acorde mai multă atenție numirilor din cele două ministere.

„Foarte slabe cele două. Conducerile celor două ministere foarte slabe. Am pierdut un an jumate, pur și simplu, care a contat. Pierderea asta a contat enorm”, a mai spus invitata.

În aceeași ediție a podcastului, discuția s-a îndreptat și către situația economică a populației. Doina Gradea a vorbit despre diferențele dintre românii care își permit vacanțe și cumpărături și cei care întâmpină dificultăți în achitarea cheltuielilor lunare.

„E o fractură foarte mare între cei care își permit și care sunt în număr mic, totuși, comparativ cu cei care nu își permit. Aici, cred că are de lucru noul guvern, trebuie să se uite puțin, să facă o reconciliere, nu se poate”, a declarat aceasta.

Invitata a dat exemplul pensionarilor care nu își mai pot permite toate medicamentele prescrise.

„Îți spun sigur că știu situație de oameni, de pensionari care nu-și mai au tratamentul complet pentru că nu-și permit, nu au banii necesari să și-l cumpere. Asta este ceva îngrozitor”, a afirmat Doina Gradea.