International

Patru persoane au murit într-o misiune a UE. Un elicopter militar s-a prăbușit

Patru persoane au murit într-o misiune a UE. Un elicopter militar s-a prăbușitElicopter militar prăbușit. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Un elicopter militar italian de tip CH-47, aflat în serviciul misiunii europene EUFOR Althea, s-a prăbușit joi în nord-estul Bosniei și Herțegovinei. Accidentul s-a produs în satul Gorice, situat în districtul Brčko, și s-a soldat cu victime și răniți. Potrivit agenției italiene ANSA, preluată de Reuters, cel puțin patru persoane și-au pierdut viața. Alte 12 au fost rănite, conform informațiilor comunicate de primarul orașului Brčko.

Elicopter militar italian, distrus în urma prăbușirii

Imaginile apărute în presa locală au surprins aeronava răsturnată și grav avariată, după impactul cu solul.

Elicopterul CH-47 făcea parte din contingentul militar implicat în Operațiunea Althea, desfășurată sub coordonarea forței europene EUFOR.

Un reprezentant al misiunii a confirmat producerea accidentului, fără să ofere inițial un bilanț oficial al persoanelor decedate sau rănite.

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Informațiile referitoare la victime au fost comunicate de autoritățile locale și transmise ulterior de presa italiană.

Elicopter militar prăbușit

Elicopter militar prăbușit. Sursă foto: X

Giorgia Meloni a transmis un mesaj după accidentul din Bosnia

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat după prăbușirea elicopterului și a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor persoanelor care și-au pierdut viața.

Într-o postare publicată pe platforma X, șefa Guvernului italian și-a exprimat solidaritatea cu cei afectați de accident.

„Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora şi toţi cei care, angajaţi în misiunea de promovare a păcii şi stabilităţii în regiune, trec prin momente grele. Lor le adresez cea mai sinceră solidaritate a mea, precum şi a Guvernului italian”.

Ce misiune îndeplinea elicopterul prăbușit

Aeronava militară italiană fusese trimisă în Bosnia și Herțegovina în cadrul Operațiunii Althea, coordonată de EUFOR.

Misiunea europeană are rolul de a monitoriza respectarea prevederilor Acordului de pace de la Dayton, documentul care stă la baza procesului de menținere a stabilității în Bosnia și Herțegovina.

La momentul anunțării accidentului, reprezentanții EUFOR confirmaseră prăbușirea elicopterului, însă nu comunicaseră toate informațiile privind victimele.

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