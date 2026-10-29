Guvernul condus de Giorgia Meloni a aprobat bugetul Italiei pentru 2027, în valoare de aproximativ 26 de miliarde de euro, cu măsuri destinate familiilor, reducerii impozitelor, sistemului sanitar și apărării, cu mai puțin de un an înaintea alegerilor parlamentare programate pentru anul viitor, potrivit agenției Ansa

Pachetul include facilități fiscale pentru clasa de mijloc, sprijin financiar pentru părinți și noi contribuții din partea sectorului financiar și a companiilor energetice.

Proiectul a fost aprobat de Consiliul de Miniștri la Roma, miercuri, 28 octombrie 2026, și urmează să fie examinat de Parlament. Executivul încearcă să susțină puterea de cumpărare și investițiile, menținând în același timp disciplina bugetară, într-o economie pentru care autoritățile estimează o creștere modestă. Măsurile au provocat reacții diferite din partea opoziției și a sindicatelor.

Una dintre principalele măsuri vizează impozitul pe venitul persoanelor fizice. Potrivit agenției italiene ANSA, pragul superior al tranșei impozitate cu 33% va crește de la 50.000 la 55.000 de euro pe an.

Premierul Giorgia Meloni a declarat că reducerea fiscală poate aduce un beneficiu de până la 500 de euro anual. Valoarea efectivă depinde de veniturile contribuabilului și de aplicarea regulilor fiscale.

Guvernul a anunțat și reducerea impozitului forfetar pentru anumite contracte de închiriere cu chirie convenită: de la 10% la 5%, respectiv la 1% pentru proprietățile închiriate tinerilor cu vârste de până la 35 de ani, în condițiile prevăzute de măsură.

Natalitatea rămâne una dintre prioritățile declarate ale guvernului italian. Bugetul prevede prelungirea concediului parental plătit pentru familiile cu mai mulți copii, până la șase luni în cazul celor care au cel puțin trei copii, potrivit informațiilor prezentate de Meloni.

Pachetul include și un ajutor de 900 de euro pentru fiecare naștere, precum și o contribuție de 100 de euro într-un cont de economii deschis pe numele copilului, conform detaliilor publicate de News.ro.

Măsurile urmăresc să ofere sprijin financiar părinților într-un context în care declinul demografic reprezintă o problemă pentru Italia. Efectele lor vor depinde însă de condițiile concrete de acordare și de modul în care vor fi aplicate după adoptarea legii.

Sistemul sanitar beneficiază de finanțare suplimentară. Potrivit ANSA, bugetul prevede o creștere cu 3,4 miliarde de euro a fondurilor destinate sistemului național de sănătate, care ar urma să ajungă la 146,3 miliarde de euro în 2027.

De asemenea, persoanele în vârstă vor putea beneficia de un voucher de sănătate de 300 de euro, destinat unor cheltuieli medicale care nu sunt acoperite de serviciul public, în condițiile stabilite de program.

Apărarea reprezintă o altă componentă importantă a bugetului. Documentul programatic prezentat de autorități indică alocări de aproximativ 4,5 miliarde de euro pentru acest domeniu. Executivul nu a oferit însă toate detaliile privind destinația acestor fonduri în prezentarea inițială a proiectului.

În paralel, guvernul intenționează să utilizeze o parte din flexibilitatea bugetară aprobată la nivel european pentru investiții în energie și apărare. Printre proiectele anunțate se numără instalarea sistemelor de climatizare și a pompelor de căldură în școlile italiene, pentru a îmbunătăți condițiile din sălile de clasă în perioadele cu temperaturi ridicate.

Pentru a acoperi o parte din costurile măsurilor, guvernul mizează pe venituri suplimentare provenite din sectorul financiar și din alte industrii.

Potrivit Reuters, băncile și companiile de asigurări ar urma să contribuie cu aproximativ 5 miliarde de euro, în timp ce companiile energetice ar urma să aducă circa 700 de milioane de euro. Industria jocurilor de noroc este vizată, la rândul ei, de contribuții suplimentare estimate la aproximativ 700 de milioane de euro.

În același timp, ministerele vor trebui să reducă cheltuielile cu aproximativ un miliard de euro în total. Executivul încearcă astfel să finanțeze noile măsuri fără să renunțe la obiectivul de control al cheltuielilor publice.

Marja de manevră rămâne însă limitată. Italia se confruntă cu un nivel ridicat al datoriei publice și cu perspective modeste de creștere economică, factori care reduc posibilitatea unor noi cheltuieli fără venituri suplimentare sau economii în alte domenii.

Proiectul a primit reacții diferite din partea actorilor politici și sindicali. Antonio Misiani, responsabil pentru probleme economice în cadrul Partidului Democrat, a criticat măsurile, considerându-le orientate spre alegerile din 2027 și avertizând asupra creșterii cheltuielilor militare.

Sindicatul CGIL a respins, de asemenea, direcția bugetului, criticând combinația dintre majorarea cheltuielilor pentru apărare și limitarea resurselor destinate altor domenii.

În schimb, CISL a apreciat concentrarea fondurilor disponibile asupra unor măsuri specifice, dar a atras atenția că probleme precum salariile mici, productivitatea scăzută și deficiențele formării profesionale necesită reforme și investiții pe termen lung.

Aceste poziții evidențiază principala dilemă a bugetului: cum pot fi susținute familiile și economia fără ca presiunile asupra finanțelor publice să devină mai mari.

Potrivit estimărilor prezentate de guvern, deficitul public al Italiei ar urma să ajungă la 3,4% din produsul intern brut în 2027, față de aproximativ 2,9% în 2026. Nivelul proiectat depășește pragul de referință de 3% din regulile fiscale europene, iar flexibilitatea acordată pentru anumite cheltuieli de energie și apărare este relevantă pentru planurile executivului.

Guvernul susține că bugetul păstrează o abordare prudentă, însă efectele asupra consumului, investițiilor și datoriei publice vor putea fi evaluate pe măsură ce măsurile vor intra în vigoare.