Noi facilități fiscale pentru pensii. Ce sunt CEI-S și CEI-D

Românii vor putea beneficia de noi facilități fiscale pentru economiile și investițiile destinate perioadei de pensionare, în baza Legii 202/2026.

Actul normativ introduce două tipuri de conturi, CEI-S, cu regim de scutire, și CEI-D, cu regim de deductibilitate, fiecare având reguli fiscale diferite. Alegerea trebuie făcută de la deschiderea contului, deoarece tipul acestuia nu mai poate fi schimbat ulterior.

Potrivit lui Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România, o persoană poate deține simultan ambele tipuri de conturi, la unul sau mai mulți administratori. Decizia trebuie luată în funcție de situația fiscală a titularului, momentul în care intenționează să retragă banii și costurile de administrare.

„Legea permite deschiderea de conturi CEI-S, cu regim de scutire, și CEI-D, cu regim de deductibilitate”, a explicat specialistul, potrivit informațiilor publicate de Economica.net.

În cazul conturilor CEI-S, contribuțiile sunt efectuate de titular, iar sumele retrase în condițiile prevăzute de lege sunt scutite de impozitul pe venit și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.

Pentru conturile CEI-D, avantajul fiscal este acordat la momentul alimentării. Contribuțiile personale pot fi deduse la calculul impozitului pe veniturile salariale, pentru persoanele care contribuie din fonduri proprii și au funcția de bază la angajatorul respectiv. La retragerea banilor se aplică un impozit final de 10% asupra sumei retrase.

Salariații trebuie să prezinte documente justificative emise de administratorul contului. Acestea trebuie să conțină datele de identificare ale contribuabilului, data tranzacției, valoarea contribuției și tipul contului. Deducerea se acordă pentru luna în care contribuția a fost plătită.

Și persoanele care obțin venituri din activități independente și determină venitul net anual în sistem real pot beneficia de facilități. În cazul acestora, contribuțiile proprii la conturile CEI-D pot fi înregistrate drept cheltuieli deductibile, cu respectarea condițiilor legale și a cerințelor de evidență contabilă.

Legea prevede și un regim fiscal pentru veniturile obținute din investițiile păstrate în aceste conturi. Pentru conturile administrate de entități rezidente fiscal în România sau de nerezidenți cu sediu permanent în țară, veniturile realizate în interiorul contului pe perioada deținerii sunt considerate neimpozabile.

Conturile vor putea fi administrate de bănci și societăți de servicii de investiții financiare autorizate. Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să emită normele de aplicare în termen de 90 de zile de la publicarea legii, astfel că disponibilitatea efectivă a produselor depinde și de punerea în aplicare a noilor reguli.