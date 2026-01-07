Sport

Topul celor mai valoroși fotbaliști din lume. Lamine Yamal e în fruntea clasamentului

Lamine Yamal / sursa foto: captură video
Lamine Yamal ocupă primul loc în topul celor mai valoroși fotbaliști la nivel mondial. Observatorul Fotbalului CIES a publicat noua ierarhie realizată pe baza unui model statistic care estimează valoarea de transfer a jucătorilor.

Evaluat la 343,1 milioane de euro, tânărul star spaniol se menține pe poziția de lider și este considerat, în acest moment, cel mai scump jucător din lume. Imediat în spatele lui se află Erling Haaland, cotat la 255,1 milioane de euro, urmat de Kylian Mbappe, cu 201,3 milioane de euro.

Lamine Yamal, fotbalistul cu o ascensiune fulminantă

Lamine Yamal a devenit în doar câțiva ani un nume uriaș în fotbalul mondial, trecând de la un tânăr talent al academiei La Masia la cel mai valoros fotbalist din lume conform unor evaluări recente. Născut pe 13 iulie 2007 în Spania, Yamal a impresionat încă din copilărie prin viteză, tehnică și creativitate, fiind remarcat de scouteri la o vârstă fragedă și integrat în sistemul de juniori al Barcelonei. Debutul său la prima echipă a clubului catalan a venit la doar 15 ani, ceea ce l-a propulsat rapid în atenția fanilor și analiștilor fotbalului global, stabilind record după record în La Liga și în competițiile europene.

Ascensiunea fulminantă a tânărului a continuat pe plan internațional, unde a devenit cel mai tânăr jucător și marcator pentru naționala Spaniei, jucând un rol esențial în câștigarea UEFA Euro 2024 și primind titlul de „Young Player of the Tournament”. Performanțele lui Yamal nu s-au limitat doar la vârstă: contribuțiile sale decisive în meciurile de top, golurile și assist-urile sale consecvente, precum și evoluțiile remarcabile în Liga Campionilor au consolidat reputația sa de superstar în devenire.

Mbappé

Mbappé / sursa fpto: dreamstime.com

Cine completează topul 10 mondial

În primele zece locuri apar și alți doi jucători francezi: Michael Olise, clasat pe poziția a cincea, cu 136,9 milioane de euro, și Désiré Doué, aflat pe locul șapte, cu 134,6 milioane de euro. Acesta din urmă îl depășește la limită pe colegul său de la Paris Saint-Germain, João Neves, evaluat la 130,6 milioane de euro și poziționat pe locul opt.

În restul clasamentului de top se mai regăsesc Jude Bellingham (locul 4), Florian Wirtz (locul 6), Arda Güler (locul 9) și Pedri González (locul 10), reprezentând unele dintre cele mai importante cluburi din Europa.

Cei mai valoroși jucători din afara „Big 5”

Potrivit aceleiași analize, cel mai bine cotat fotbalist care nu evoluează într-un campionat din Top 5 european este brazilianul Vitor Roque, de la Palmeiras, estimat la 85 de milioane de euro. Pe următoarele poziții se află Samu Aghehowa, de la FC Porto, cu 76 de milioane de euro, și portughezul Geovany Quenda, legitimat la Sporting CP, evaluat la 70 de milioane de euro și deja transferat de Chelsea.

La capitolul portari, Gianluigi Donnarumma domină clasamentul, având o valoare estimată la 81,4 milioane de euro.

