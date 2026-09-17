FC Barcelona a obținut miercuri seară cea mai categorică victorie a sezonului în LaLiga, după ce a învins-o pe Racing Santander cu 7-2, pe teren propriu, în etapa a șasea a campionatului.

Catalanii au avut din nou o evoluție ofensivă spectaculoasă și își păstrează parcursul perfect în startul sezonului.

Barcelona a deschis scorul în minutul 8, prin Joao Cancelo, iar Raphinha a majorat avantajul în minutul 25, din penalty. Racing Santander a redus din diferență cinci minute mai târziu, prin Maguette Gueye, însă gazdele au continuat să domine.

Raphinha a reușit să înscrie din nou în minutul 42, iar Barcelona a intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri. Un al doilea gol al catalanilor a venit în minutul 36, când Asier Villalibre a deviat mingea în propria poartă, astfel că tabela indica 4-1 la pauză.

Racing Santander a mai înscris o dată după pauză, prin Yassir Zabiri, în minutul 65, dar răspunsul Barcelonei a fost imediat. Raphinha a transformat un nou penalty în minutul 67 și și-a completat astfel hat-trickul.

Pe final, Gabriel Jesus a înscris pentru 6-2 în minutul 79, iar Lamine Yamal a stabilit scorul final, 7-2, în minutul 89.

Victoria îi menține pe catalani pe primul loc în clasamentul LaLiga, cu maximum de puncte după șase etape. Barcelona are 18 puncte și un avans de trei puncte față de Real Madrid, ocupanta poziției secunde, cu 15 puncte. Echipa lui Hansi Flick a înscris deja 28 de goluri în campionat.

Pentru Raphinha, partida a fost una dintre cele mai importante din acest început de sezon. Brazilianul a marcat de trei ori, două dintre reușite venind din lovituri de la 11 metri, și a contribuit decisiv la o nouă victorie categorică a liderului.

Într-un alt meci disputat miercuri în LaLiga, Atletico Madrid s-a impus cu 4-0 în fața Osasunei. Au marcat David, Lee, Le Normand și Baena.

Deportivo La Coruna a pierdut pe teren propriu cu FC Sevilla, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost înscris de Ortega în minutul 52.