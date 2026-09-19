Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a obținut o remiză spectaculoasă, scor 2-2, pe terenul formației AS Roma, sâmbătă, în etapa a cincea din Serie A. Campioana Italiei a fost condusă cu 2-0, dar a reușit să egaleze după pauză și să își păstreze invincibilitatea în acest început de sezon.

Gazdele au început excelent partida de pe Stadio Olimpico și au deschis scorul în minutul 6. Manu Koné a finalizat o fază construită de Paulo Dybala și Nahuel Molina, iar Roma a preluat conducerea.

Inter a încercat să reacționeze și a avut o bună oportunitate în minutul 26. Yann Bisseck a scăpat singur cu portarul Mile Svilar, însă fundașul german nu a reușit să-l învingă pe goalkeeperul Romei.

Echipa pregătită de Gian Piero Gasperini a profitat însă de următoarea ocazie importantă. În minutul 37, Koné a înscris din nou, după o fază în care Roma a profitat de o nouă eroare a defensivei milaneze. Astfel, gazdele au intrat la cabine cu un avantaj de două goluri.

Inter a revenit imediat după pauză. În minutul 46, Lautaro Martínez a redus diferența și a relansat partida.

Roma a avut șansa de a face 3-1 în minutul 68, însă Donyell Malen nu a reușit să înscrie. Inter a continuat să preseze, iar Lautaro Martínez a restabilit egalitatea în minutul 79.

Pe final, formația lui Chivu a căutat golul victoriei, iar Marcus Thuram a fost aproape să înscrie în minutul 88. Inter nu a mai găsit însă drumul spre poartă, iar partida s-a încheiat 2-2.

Este a treia revenire consecutivă a lui Inter de la 0-2 în acest sezon, după succesele cu Napoli și Udinese. De această dată, însă, campioana Italiei a trebuit să se mulțumească cu un punct.

După cinci etape, Roma și Inter au câte 13 puncte și ocupă primele două poziții ale clasamentului, echipa lui Gasperini fiind lider datorită golaverajului.