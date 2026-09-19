Ce reforme vrea să continue Siegfried Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că viitorul Guvern va continua reformele începute de Executivul condus de Ilie Bolojan și își propune să intre într-o etapă orientată spre creștere economică, potrivit Mediafax.

Mureșan a transmis, sâmbătă, că printre prioritățile sale se află reducerea inflației, gestionarea atentă a banilor publici și îmbunătățirea nivelului de trai.

„Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creștere”, a transmis Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că intenționează să păstreze ceea ce consideră a fi principiile sănătoase aplicate de fostul Executiv, în special în ceea ce privește administrarea finanțelor publice.

„Cred că avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie”, a afirmat Mureșan.

Siegfried Mureșan a indicat și principalele obiective economice pe care le are în vedere dacă va reuși să formeze Guvernul. Acesta vorbește despre reducerea inflației, relansarea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație.

„Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”, a transmis premierul desemnat.

Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Șeful statului a explicat că europarlamentarul PNL a fost persoana care a obținut cele mai multe voturi în cadrul discuțiilor de la Cotroceni, deși o majoritate parlamentară nu era conturată.

PNL, USR și UDMR și-au exprimat susținerea pentru formarea unui Guvern condus de Mureșan, însă acesta trebuie să obțină sprijin parlamentar suficient pentru învestire.

Potrivit procedurii constituționale, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a întregii liste a Cabinetului. Pentru învestirea Guvernului este necesară majoritatea deputaților și senatorilor.

Siegfried Mureșan a anunțat că va începe elaborarea programului de guvernare împreună cu formațiunile care îl susțin.