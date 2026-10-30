Politica

Gabriel-Ciprian Ene preia, din 2 noiembrie, funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

Gabriel-Ciprian Ene preia, din 2 noiembrie, funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministruSursa foro: Facebook/Gabriel Ciprian Ene
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Din cuprinsul articolului

Gabriel-Ciprian Ene își începe luni, 2 noiembrie, mandatul de secretar general al Guvernului, funcție cu rang de ministru. Numirea a fost făcută printr-o decizie a premierului Luca Niculescu, publicată în Monitorul Oficial. Potrivit deciziei semnate de premier, Gabriel-Ciprian Ene va ocupa funcția începând cu data de 2 noiembrie 2026.

„Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numește în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în document.

Prin același act încetează efectele prevederilor deciziei din 21 octombrie, prin care atribuțiile secretarului general al Guvernului fuseseră preluate temporar de secretarul general adjunct Petru Farago.

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Până la numirea unui nou titular, atribuțiile sale au fost preluate de Petru Farago, secretar general adjunct al instituției.

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