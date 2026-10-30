Gabriel-Ciprian Ene își începe luni, 2 noiembrie, mandatul de secretar general al Guvernului, funcție cu rang de ministru. Numirea a fost făcută printr-o decizie a premierului Luca Niculescu, publicată în Monitorul Oficial. Potrivit deciziei semnate de premier, Gabriel-Ciprian Ene va ocupa funcția începând cu data de 2 noiembrie 2026.

„Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numește în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în document.

Prin același act încetează efectele prevederilor deciziei din 21 octombrie, prin care atribuțiile secretarului general al Guvernului fuseseră preluate temporar de secretarul general adjunct Petru Farago.

Dan Reșitnec (USR), care ocupa anterior postul de secretar general al Guvernului, a fost eliberat din funcție la cerere, pe 21 octombrie.

Până la numirea unui nou titular, atribuțiile sale au fost preluate de Petru Farago, secretar general adjunct al instituției.

Gabriel-Ciprian Ene ocupă din 2017 funcția de magistrat-asistent la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție.